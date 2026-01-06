Ανάστατη είναι η κοινωνία στις Σέρρες από την δολοφονία ενός 17χρονου αγοριού από έναν 16χρονο, ύστερα από διαπληκτισμό, το βράδυ της Δευτέρας 5/1.

Για τα μάτια μιας κοπέλας

Χθες βράδυ, το 17χρονο αγόρι βρισκόταν μαζί με την παρέα του σε εξωτερικό χώρο, απέναντι από την εκκλησία στο κέντρο της πόλης. Εκεί συναντήθηκαν με τον 16χρονο δράστη και ξεκίνησε καβγάς.

Μάρτυρας περιγράφει αποκλειστικά στο MEGA όσα συνέβησαν.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα».

Ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα. Όμως το χτύπημα που του κατάφερε ο 16χρονος με τον αγκώνα στο κεφάλι φαίνεται πως απέβη μοιραίο.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν θυροτηλέφωνα, δεν ενημέρωσαν. Δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά κάποια αίματα στα χείλη».

Όμως ο 17χρονος δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα, αλλά κατέβηκε στο υπόγειο, δίχως να ενημερώσει προηγουμένως τους δικούς του.

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο την πολυκατοικίας.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερρών, όπου οι γιατροί επιβεβαίωσαν το θάνατο του.

Συνελήφθη ο δράσης

Ο 16χρονος δράστης της φονικής επίθεσης συνελήφθη και κυνικά ομολόγησε πως εκείνος χτύπησε μέχρι θανάτου, όπως αποδείχθηκε, τον 17χρονο.

«Παραδέχομαι ότι τον χτύπησα, τον είδα και τον χτύπησα. Νευρίασα επειδή ο 17χρονος είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα μου».

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση και ο ανήλικος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών.

Ζούσε με την τοξικομανή μητέρα του

Ο 16χρονος, όπως διαπιστώθηκε είχε πολυετή παραβατική συμπεριφορά, ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για ξυλοδαρμό ανήλικου και κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν κάποιους μήνες. Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών.

Θείες του ανήλικου είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια του παιδιού, όμως αυτό δεν συνέβη. Τελικά, την επιμέλεια κράτησε επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας στις Σέρρες.

Σήμερα συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τα ακριβή αίτια θανάτου του 17χρονου θα εξακριβωθούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής, ενώ πέραν της σύλληψης του 16χρονου, αναζητείται ακόμη ένα άτομο.