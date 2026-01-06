Τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες ομολόγησε ο ανήλικος δράστης, υποστηρίζοντας πως του επιτέθηκε «για το κορίτσι μου». Υποστήριξε ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το θύμα βρισκόταν στο κατάστημα μαζί με φίλο του. Όταν οι δύο ανήλικοι βγήκαν έξω, πέρασαν από το σημείο δύο άλλοι νεαροί.

Ο ένας από αυτούς, 16 ετών φέρεται να χτύπησε τον 17χρονο με αγκωνιά στο κεφάλι, επειδή είχαν προσωπικές διαφορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε μαζί με τον φίλο του.

Ο 17χρονος φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία μετά το περιστατικό και επέστρεψε στο σπίτι του. Κατέβηκε στο υπόγειο, όπου κάθισε για να ξεκουραστεί.

Το επόμενο πρωινό, η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του η οποία σε κατάσταση σοκ ειδοποίησε τις Αρχές.

Ο νεαρός διακομίσθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 16 ετών, ενώ οι αρχές αναζητούν τον ανήλικο που τον συνόδευε.