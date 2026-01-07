Η παρατεταμένη σεισμική «άπνοια» στην ανατολική Μεσόγειο ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του Γεράσιμου Παπαδόπουλου, που με ανάρτηση – γρίφο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, επισημαίνει το φαινόμενο, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σεισμική «εκτόνωση» ότι από επιστημονικής πλευράς καταγράφεται επαγρύπνηση για τη σεισμική δραστηριότητα.

«Πάλι πέσαμε σε σεισμική “άπνοια”. Μετά τους απανωτούς σεισμούς στις 13/5 και 22/5 2025, μεγεθών 6.1 και 6.1, στην ανατολική Κρήτη και στις 2/6 202 μεγέθους 5.8, μεταξύ Ρόδου και Τουρκίας, μέχρι σήμερα δεν έγινε ούτε ένας που να υπερβαίνει το 5.5. Για να δούμε πού θα καταλήξουμε…».

Τον περασμένο Ιούνιο, ο καθηγητής σεισμολογίας έκανε εφιαλτικές προβλέψεις για σεισμό μέχρι 6,6R σε Κρήτη, ΝΑ Αιγαίο ή αλλού, μετά τις δονήσεις, μεγέθους 5,8 Ρίχτερ στη Ρόδο και 5,3 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ιεράπετρας: «Είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μία σεισμική έξαρση, τουλάχιστον στον χώρο του νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Κρήτης, μετά από τρία και πλέον χρόνια που δεν είχαμε ούτε έναν σεισμό στη χώρα με μέγεθος πάνω από 5,8 Ρίχτερ. Συσσωρεύτηκε ενέργεια επί τρία και πλέον χρόνια και τώρα η ενέργεια αυτή απελευθερώνεται. Όλα τα ενδεχόμενα από εδώ και πέρα είναι ανοιχτά», τόνιζε τότε στο MEGA ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.