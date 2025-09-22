Την εκτίμησή του σχετικά με το τι συμβαίνει με τους σεισμούς στο Άγιο Όρος δημοσίευσε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Ο σεισμός τόνισε ότι ανώτατη οροφή του ρήγματος είναι τα 6 Ρίχτερ.

Μάλιστα, τόνισε ότι στον Άθω υπάρχει αντίθετο φαινόμενο με εκείνο που είχαμε στη Σαντορίνη. Εκεί είχαμε ταχύτατη εξέλιξη στη σεισμική ακολουθία, ενώ στο Άγιο Όρος το φαινόμενο άρχισε τον Αύγουστο του 2024.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του: «Σεισμός στον ‘Αθω μεγέθους 4.8. Η δράση ξεκίνησε το Μάιο 2024. Τον Αύγουστο 2024 έλαβε χαρακτηριστικά προσεισμικής ακολουθίας μεταξύ Ουρανούπολης και Δάφνης, μια περιοχή που μέχρι τότε αποτελούσε ένα εντυπωσιακό σεισμικό κενό. Είμαστε οι μόνοι που το εντοπίσαμε έγκαιρα από τότε, προσδορίζοντας ως ανώτατη οροφή αναμενόμενου μεγέθους το 6,0. Οι εκτιμήσεις μας τεκμηριώθηκαν με μηνύματα στον πρόεδρο του ΟΑΣΠ. Έκτοτε τα μεγέθη ανέβηκαν διαδοχικά στο 4.7, 4.9 και έφθασαν 5.3 στις 7.6.2025, δλδ με πολύ αργή προσεισμική ακολουθία.

Στον Άθω συμβαίνει το αντίθετο από αυτό που συνέβη στη Σαντορίνη, όπου είχαμε ταχύτατη εξέλιξη της ακολουθίας. Τα σεισμικά φαινόμενα συχνά ακολουθούν πρότυπα (patterns) συμπεριφοράς αλλά ποτέ δεν είναι ακριβώς ίδια. Θα επανέλθω με νεότερες εκτιμήσεις».