Η Google παρουσίασε το Year in Search 2025, την ετήσια ανασκόπηση που αναδεικνύει τις αναζητήσεις με τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος στην Ελλάδα.

Στη Γενικές Αναζητήσεις οι πολίτες ενδιαφέρθηκαν κατά κύριο λόγο για θέματα επικαιρότητας. Στην κορυφή αυτής της λίστας το «σεισμός τώρα» και ακολούθησαν ο «Κοινωνικός τουρισμός 2025» και ο Προσωπικός Αριθμός που μπήκε για πρώτη φορά στη ζωή μας. Δεν έλειψαν βέβαια και οι τάσεις όπως τα viral κουκλάκια Labubu.

Στα πρόσωπα της επικαιρότητας οι Έλληνες ενδιαφέρθηκαν περισσότερο για την Κλαυδία, που μας εκπροσώπησε στη Eurovision και κέρδισε την 6η θέση. Ακολούθησε η Χρυσή Βαρδινογιάννη, που παντρεύτηκε τον Νικόλαο Ντε Γκρες και ο Γιώργος Μαζωνάκης που απασχόλησε την επικαιρότητα με τον εγκλεισμό του στο Δαφνί και τις διαφορές με την οικογένειά του.

Όσον αφορά τα γνωστά πρόσωπα που πέθαναν το 2025 ο Αλέξης Κούγιας είναι αυτός που αναζήτησαν οι Έλληνες περισσότερο και ακολούθησαν ο ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ, που δολοφονήθηκε ενώ βρισκόταν σε σκηνή στο πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ και ο θρύλος Ozzy Osbourne.

Στα αθλητικά γεγονότα κυριάρχησε το Eurobasket, ενώ στις ταινίες το ενδιαφέρον κέρδισε το Nosferatu. Οι Έλληνες θέλησαν επίσης να μάθουν «ποια είναι η πρώτη ελληνίδα φεμινίστρια» και τι σημαίνει η φράση «λάθε βιώσας». Οι λάτρεις του φαγητού φαίνεται ότι ενδιαφέρθηκαν να φτιάξουν μαγειρίτσα, εξ ου και αυτή ήταν η συνταγή που αναζήτησαν περισσότερο!

Γενικές αναζητήσεις

Σεισμός τώρα Κοινωνικός τουρισμός 2025 Προσωπικός αριθμός ΕΝΦΙΑ 2025 Βάσεις 2025 Σαντορίνη ΟΠΣΥΔ Ιράν Πόθεν έσχες Labubu

Πρόσωπα

Κλαυδία Χρυσή Βαρδινογιάννη Γιώργος Μαζωνάκης Ειρήνη Μουρτζούκου Κωνσταντίνος Καρέτσας Στέλιος Καζαντζίδης Λεξ Ivan Greko Γιόνας Βαλαντσιούνας Χρήστος Μουζακίτης

Διασημότητες που πέθαναν

Αλέξης Κούγιας Charlie Kirk Ozzy Osbourne Diogo Jota Καίτη Γκρέυ Καίτη Κωνσταντίνου Βασίλης Καλογήρου Μίμης Δομάζος Γεράσιμος Μιχέλης David Lynch

Αθλητικά Γεγονότα

Eurobasket ΑΕΚ εναντίον Ολυμπιακός Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκός Europa League Ελλάδα Τουρκία μπάσκετ ΠΑΟΚ εναντίον Ολυμπιακός Ολυμπιακός εναντίον Μπόντο/Γκλιμτ Μπαρτσελόνα εναντίον Ολυμπιακός Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός εναντίον Φιορεντίνα

Σειρές/Ριάλιτι

Να με λες μαμά Άγιος Έρωτας Big Brother Grand Hotel Άγιος Παΐσιος Παιχνίδια Εκδίκησης Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι GNTM Adolescence Squid Game

Ταινίες

Nosferatu Anora Υπάρχω The Brutalist Μια μάχη μετά την άλλη (One Battle After Another) Dracula 2025 A Minecraft Movie 28 Χρόνια Μετά Weapons Ταιριάζουμε; (Materialists)

Τι σημαίνει

Τι σημαίνει λάθε βιώσας Τι σημαίνει ίντερσεξ Τι σημαίνει σιμούν Τι σημαίνει Hong Kong Τι σημαίνει εξεργασία στην ιατρική Τι σημαίνει τζιβαέρι Τι σημαίνει πέλωρ Τι σημαίνει νεποτισμός Τι σημαίνει φλεξάρω Τι σημαίνει δράμω

Ποια είναι

Ποια είναι η πρώτη ελληνίδα φεμινίστρια Ποια είναι η πρωτεύουσα της Νιγηρίας Ποια είναι η μακροπρόθεσμη τάση του καιρού Ποια είναι η μητέρα της ωραίας Ελένης Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά Ποια είναι η Madlen Peneva Ποια είναι η πρωτεύουσα της Αυστραλίας Ποια είναι η IP μου Ποια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον πλανήτη Ποια είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας

Συνταγή