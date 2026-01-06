Σε ηλικία 70 ετών απεβίωσε στην Ουγγαρία ο σκηνοθέτης Μπέλα Ταρ, ένας από τους πιο ιδιότυπους σε ύφος και φόρμα Ευρωπαίους κινηματογραφικούς δημιουργούς των τελευταίων 50 χρόνων.

Ο Ταρ ήταν γνωστός από την συνεργασία του με τον συμπατριώτη του συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάι που το 2025 έλαβε το Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Συνεργάστηκαν σε ταινίες όπως (εκτός άλλων) οι «Οι αρμονίες του Werckmeister», «Κολαστήριο», «Ο άνθρωπος από το Λονδίνο» και «Το άλογο του Τορίνου».

Περιέργως, όπως είχε δηλώσει ο ίδιος, ο Ταρ που γεννήθηκε στο Πες της Ουγγαρίας στις 21 Ιουλίου 1955, αρχικώς ήθελε να γίνει φιλόσοφος και θεωρούσε την κινηματογραφική δημιουργία χόμπι.

Αρχισε να σκηνοθετεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 (πρώτη μεγάλου μήκους του είναι η «Οικογενειακή φωλιά», 1979) αλλά στην χώρα μας το έργο του άρχισε να γίνεται γνωστό μόλις το 2002, όταν το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης διοργάνωσε μια μεγάλη ρετροσπεκτίβα στις δημιουργίες του.

Ένα χρόνο αργότερα η εταιρία διανομής NEW STAR παρουσίασε εμπορικά στις αίθουσες την ταινία του «Οι αρμονίες του Werckmeister», δημιουργώντας μια πολύ υγιή συνεργασία μαζί του η οποία συνεχίστηκε με ταινίες του όπως οι «Ο άνθρωπος από το Λονδίνο», «Κολαστήριο» και «Το άλογο του Τορίνο» που βραβεύτηκε με την Αργυρή Άρκτο – Μεγάλο βραβείο της επιτροπής στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου του 2011.

Ο Μπέλα Ταρ υπήρξε ιδιότυπος δημιουργός που ακολούθησε με συνέπεια το μοναχικό μονοπάτι που ο ίδιος αποφάσισε να χαράξει: μεγάλες λήψεις, ασπρόμαυρο φιλμ, αφαιρετικοί διάλογοι, αινιγματικό και μυστηριώδες κλίμα, μινιμαλιστική χρήση της μουσικής, τεράστιος χρόνος, μόνιμη θεματική για τον τραγικό ευτελισμό της ανθρώπινης κοινωνίας.

Ολα αυτά τα στοιχεία συντελούν στη μοναδικότητα του έργου του.

Θυμίζουμε ότι πέρσι ο κινηματογράφος ΡΙΒΙΕΡΑ έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ταρ, αφορμής δοθεισης της βράβευσης του Κρασναχορκάι με Νόμπελ.

Δείτε εδώ συνέντευξη που έδωσε ο Μπέλα Ταρ στο ΒΗΜΑ με αφορμή την επίσκεψή του στην Ελλάδα