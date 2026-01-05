Σε συνεχείς διαβουλεύσεις βρίσκονται οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς στα μπλόκα μετά τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας, ότι την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου η κυβέρνηση, πρόκειται να εξαγγείλει μέτρα για τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής.

Οι αγρότες όμως, δηλώνουν ανυποχώρητοι σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματά τους. Όπως λένε οι ίδιοι στο «Βήμα», δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, εφόσον τα νέα μέτρα αυτά δεν καλύψουν όλους τους κλάδους. «Ακούσαμε απειλές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ας βάλουνε μυαλό και ας ανακοινώσουν πράγματα, τότε θα συζητήσουμε», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά. Οι ίδιοι διευκρινίζουν δε, ότι μετά τις ανακοινώσεις, αναμένεται να συνεδριάσουν τα μπλόκα σε τοπικό επίπεδο, για να δουν πώς θα κινηθούν.

Πώς έφτασαν στις αποφάσεις για τα μπλόκα;

Οι ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης έρχονται μετά από μία κομβική Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων στα Μάλγαρα, όπου από κοινού όλοι τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της κλιμάκωσης του αγώνα τους. Μάλιστα, αποφάσισαν να «κόψουν» τη χώρα στα δύο, ενώ επί τάπητος τέθηκε και η ιδέα να σταματήσει η τροφοδοσία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης.

Παράλληλα, την Τετάρτη ξεκινάει και η επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία των λαϊκών αγορών. Εκπρόσωποι των παραγωγών και των πωλητών βρέθηκαν στην συνδιάσκεψη και στήριξαν τον αγώνα των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Όλα αυτά, σύμφωνα με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα παραγωγής έχουν αρχίσει να ασκούν σημαντική πίεση στην κυβέρνηση, για αυτό και προσπαθούν να ικανοποιήσουν έστω και κάποια από τα αιτήματά τους.

Τι αναμένεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση;

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η κυβέρνηση αναμένεται να ικανοποιήσει τα αιτήματά των αγροτών που αφορούν το ρεύμα, το πετρέλαιο, καθώς και τον ΕΛΓΑ. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως θα συμπεριληφθούν στις εξαγγελίες αιτήματα των μελισσοκόμων, των αλιέων και των κτηνοτρόφων.

Σε αυτή την περίπτωση, αγρότες τονίζουν στο «Βήμα», πως δε σκοπεύουν να κάνουν πίσω αν δε δικαιωθεί ολόκληρος ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, και όχι ανά κλάδο.

Ακόμα, καμία από τις αποφάσεις που ελήφθησαν την Κυριακή στα Μάλγαρα δεν αλλάζει. Τα 62 μπλόκα από ολόκληρη την Ελλάδα που συμμετείχαν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη μέσω των δράσεων τους θα αποκλείσουν την Αθήνα, την Πέμπτη και την Παρασκευή για 48 ώρες. Δρόμοι και παράδρομοι θα κλείσουν γύρω από το Δερβένι, τα Τέμπη, τον Μπράλο και τα Μάλγαρα. Ενώ θα κλείσουν και τα τελωνεία.

Αντίστοιχα, και άλλα μπλόκα πρόκειται να ανακόψουν την πορεία των οχημάτων όχι μόνο από τις Εθνικές Οδούς, αλλά και από τους παραδρόμους.