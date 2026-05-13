Για ένα τέταρτο του αιώνα, η οικογένεια Cascio ήταν το καλύτερα φυλαγμένο μυστικό του Michael Jackson. Μια δεύτερη οικογένεια που ζούσε μέσα στη χλιδή, τα ιδιωτικά τζετ και την απεριόριστη στοργή ενός από τους μεγαλύτερους σταρ του μουσικού στερεώματος.

Σήμερα, τα τέσσερα αδέλφια γκρεμίζουν το οικοδόμημα του αθώου ειδώλου, αποκαλύπτοντας μια εφιαλτική πραγματικότητα: πίσω από τα πανάκριβα δώρα και τα χαμόγελα, κρυβόταν ένας «συστηματικός θηρευτής» που, όπως καταγγέλλουν, τους υπέβαλε σε φρικιαστική κακοποίηση, πλύση εγκεφάλου και ναρκωτικά.

«Μας έκλεψε την ανδρική μας υπόσταση»

Τα αδέλφια Eddie, Dominic, Aldo και Marie-Nicole, σε μια συνέντευξη στο 60 Minutes Australia, περιγράφουν πώς ο Jackson εισχώρησε στη ζωή τους από την παιδική τους ηλικία.

Ο Eddie Cascio ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση ξεκίνησε στα 11 του, κατά τη διάρκεια της περιοδείας Dangerous το 1993, και συνεχίστηκε μέχρι την ενηλικίωσή του. «Μου πήρε τον ανδρισμό μου, μου πήρε την παιδική μου ηλικία», δηλώνει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι τον βίασε στα 16.

Το «Jesus Juice» και τα παιχνίδια του τρόμου

Οι καταγγελίες ξεπερνούν κάθε φαντασία. Τα αδέλφια περιγράφουν ένα αρρωστημένο περιβάλλον όπου ο Jackson τους χορηγούσε αλκοόλ και βαριά ναρκωτικά από την ηλικία των 11 ετών.

Ο τραγουδιστής χρησιμοποιούσε κωδικές ονομασίες για όσα τους έδινε, όπως Jesus Juice για το κρασί και Disney Juice για τα σκληρά ποτά.

Η Marie-Nicole ισχυρίζεται ότι της έδινε Xanax και Vicodin στα 11 της, λέγοντάς της ότι «θα νιώθει πως επιπλέει».

Εκπαίδευση για τις ανακρίσεις

Πέρα από τη σεξουαλική κακοποίηση, ο Jackson κατηγορείται ότι «εκπαίδευε» τα παιδιά στο πώς να λένε ψέματα στους γονείς τους και στην αστυνομία. Τους προετοίμαζε για ενδεχόμενες ανακρίσεις, κάνοντάς τους να νιώθουν συνένοχοι σε ένα μυστικό που κανείς δεν έπρεπε να μάθει.

Η απάντηση της πλευράς Jackson: «Κυνήγι χρημάτων»

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Jackson απορρίπτουν κατηγορηματικά τις καταγγελίες.

Ο δικηγόρος Marty Singer χαρακτήρισε τη μήνυση ως μια «απόπειρα εκβιασμού», τονίζοντας ότι οι ισχυρισμοί έρχονται 15 χρόνια μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, όταν δεν υπάρχει πλέον ο κίνδυνος μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση. «Όπως στη ζωή, έτσι και στον θάνατο, η επιτυχία του Jackson τον καθιστά στόχο», δήλωσε.