Σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίζεται η στάση της κυβέρνησης στο μέτωπο των αγροτικών κινητοποιήσεων και όπως όλα δείχνουν το τελεσίγραφο των αγροτών για 48ωρο αποκλεισμό των εθνικών οδών και των τελωνείων Πέμπτη και Παρασκευή θα απαντηθεί με κυβερνητικό τελεσίγραφο.

Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε εκτάκτως στο Μέγαρο Μαξίμου τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρας, τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιάννη Καββαδά, τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Σε αυτή τη συζήτηση εξετάστηκαν όλες οι επιλογές για το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα, κοντά στα 8 λεπτά, τον μηχανισμό για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, την επιπρόσθετη επιδότηση 160 εκατομμυρίων ευρώ για απώλεια εισοδήματος και ζωϊκού κεφαλαίου, την επιδότηση από τον ΕΛΓΑ στο 100% για τις ασφαλισμένες ζημιές.

Η τελική σύσκεψη με ευρεία συμμετοχή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 11:00 στο γραφείο του Πρωθυπουργού και αναμένεται ότι θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την πολιτική διαχείριση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Πότε οριστικοποιούνται τα μέτρα

Μέχρι την Τετάρτη αναμένεται να έχουν οριστικοποιηθεί όλες οι παράμετροι των μέτρων. Στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο κατάλογος με τα αιτήματα που ικανοποιεί η κυβέρνηση και θα ζητηθεί από τους αγρότες να αποχωρήσουν από τα μπλόκα.

Σε διαφορετική περίπτωση θα ενεργοποιηθεί το plan B, και θα υπάρξουν οι ανάλογες κυρώσεις για όσους συνεχίζουν να παραβιάζουν το νόμο. Αυτό σημαίνει πως αν οι αγρότες υλοποιήσουν την απειλή για κλείσιμο των δρόμων το πρωί της Πέμπτης θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων και προστίμων.

Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως πλέον ξεπεράστηκαν τα όρια και απαιτείται πιο δυναμική αντίδραση στην παρεμπόδιση των συγκοινωνιών και της δημιουργίας προβλημάτων στην οικονομική δραστηριότητα. Τονίζουν ότι ήδη έχουν ικανοποιηθεί τα 16 από τα 27 αιτήματα και άλλα τέσσερα είναι προς επεξεργασία για να ικανοποιηθούν.

Η εκτίμηση που υπάρχει σε κυβερνητικούς κύκλους είναι πως πίσω από την ανένδοτη στάση ορισμένων δυνάμεων στα μπλόκα κρύβονται πολιτικές σκοπιμότητες.

Στην κυβέρνηση εκτιμούν ακόμη ότι τα περιθώρια του διαλόγου και της καλής θέλησης έχουν εξαντληθεί, από τη στιγμή που οι αγροτοσυνδικαλιστές των μπλόκων αρνούνται να προσέλθουν σε ραντεβού με την κυβέρνηση και με τον ίδιο τον πρωθυπουργό