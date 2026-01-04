Σοβαρό πρόβλημα καταγράφεται στον ελληνικό εναέριο χώρο. O FIR Αθηνών έκλεισε καθώς τις τελευταίες ώρες έχουν πέσει οι συχνότητες και δεν είναι δυνατή η επικοινωνία του Πύργου Ελέγχου με τα αεροσκάφη.

Το ζήτημα αφορά τα κεντρικά συστήματα ραδιοσυχνοτήτων που χρησιμοποιούνται από τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας, τα οποία λειτουργούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουν «παγώσει» οι αφίξεις και οι αναχωρήσεις τόσο στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, όσο και στα περιφερειακά αεροδρόμια. Το τεχνικό ζήτημα επηρεάζει όλες τις πτήσεις από και προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Η εικόνα από το Flight Radar

Μια «αποκαλυπτική» εικόνα που φανερώνει τον κενό ελληνικό εναέριο χώρο και την απαγόρευση προσγειώσεων και απογειώσεων, λόγω του τεχνικού προβλήματος, δίνει το Flight Radar, η εφαρμογή που παρακολουθεί σε ζωντανό χρόνο όλες τις πτήσεις που πραγματοποιούνται στον κόσμο.

Τι λέει η ΥΠΑ

Από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υπάρχει η εξής ενημέρωση:

«Κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια. Προς τούτο έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις».

Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή: