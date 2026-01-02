Η ώρα για το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο έφτασε! Ολυμπιακός και ΟΦΗ αναμετρώνται το απόγευμα του Σαββάτου (3/1 / 17:00) στο Παγκρήτιο Στάδιο στον τελικό του Bettson Super Cup, σε ένα ματς που θα έχει χαρακτήρα γιορτής.

Μάλιστα, μια μέρα νωρίτερα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία γνωστοποίησε όλα όσα θα λάβουν χώρα στο γήπεδο πριν την έναρξη του σπουδαίου αγώνα. Φυσικά, η παράδοση της Κρήτης θα έχει εξέχουσα θέση στο τελετουργικό, με μαντινάδες, μουσική και χορό. Επιπλέον, λόγω των ημερών, θα ακουστούν και τα κάλαντα από ομάδα παιδιών, ενώ ιδιαίτερη θα είναι η υποδοχή του τροπαίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ: «Κατά την είσοδό τους στο Παγκρήτιο Στάδιο, οι φίλαθλοι θα γίνονται δεκτοί υπό τους ήχους μαντινάδων αφιερωμένων στο Betsson Super Cup από τους μουσικούς Νίκο Τζουλιαδάκη, Αντώνη Παπαδάκη, Ζαχαρία Μαθιουδάκη και Ιωάννη Παπαδάκη, πλαισιωμένους από χορευτική κρητική παρέα. Οι στίχοι και οι μαντινάδες γράφτηκαν ειδικά για τη διοργάνωση από την κορυφαία λαϊκή μαντιναδολόγο, Δέσποινα Σπαντιδάκη.

Η είσοδος του τροπαίου και της επίσημης μπάλας στον αγωνιστικό χώρο θα πραγματοποιηθεί από δύο πιστούς φιλάθλους και ενεργούς εκπροσώπους της κοινότητας ΑμεΑ, τον Γιάννη Αλαμπασύνη και τον Γιώργο Ψυχογιουδάκη, οι οποίοι θα εκπέμψουν ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης.

Το τελετουργικό θα εμπλουτιστεί με:

Κάλαντα από ομάδα παιδιών του Λαογραφικού Ομίλου «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης», με τη συμμετοχή των μουσικών Αντώνη Μαρτσάκη, Νίκου Μαρεντάκη, Κώστα Κακουδάκη και Μιχάλη Πετσάκη.

Υποδοχή του τροπαίου από τη βραζιλιάνικη ομάδα κρουστών Batala Creta.

Παραδοσιακές ασκομαντούρες από τον Φραγκίσκο Μπαλτζάκη, μαζί με τους Χρήστο Νησωτάκη, Μιχάλη Κουτεντάκη, Ιωάννη Κάββαλο και Μηνά Αδικημενάκη.

Χορευτικά δρώμενα από τον Λαογραφικό Όμιλο «Λάζαρος και Μανώλης Χνάρης».

Την επιμέλεια του τελετουργικού και των πολιτιστικών δράσεων εντός γηπέδου έχει αναλάβει η Πολιτισμολόγος, Βούλα Νεονάκη».