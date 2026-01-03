Τρελή πορεία κατέγραψε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας μεθυσμένος 52χρονος το βράδυ της Παρασκευής 2/1, ο οποίος είχε πιει 7 φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο!

Ο 52χρονος οδηγούσε από Μεταμόρφωση προς Βαρυμπόμπη. Στην αρχή χτύπησε σε δέντρο επί της οδού Άργους στην Κηφισιά και στη συνέχεια, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, χτύπησε άλλα δύο σταθμευμένα οχήματα. Συνεχίζοντας την επικίνδυνη οδήγηση έπεσε σε τρία παρκαρισμένα οχήματα, ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί. Κινούμενος στην οδό Ποταμού και στρίβοντας στην οδό Ναυπλίου χτύπησε άλλα δύο οχήματα μέχρι το αυτοκίνητό του να ακινητοποιηθεί.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν και του έκαναν αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ σε ποσοστό 1,86 mg/l, επτά φορές πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, το οποίο είναι στο 0,25 mg/l και τρεις φορές πάνω από το όριο του Αυτοφώρου.

Ο οδηγός θα οδηγηθεί το μεσημέρι στον εισαγγελέα.