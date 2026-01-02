Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 9χρονος μαθητής, όταν βεγγαλικό εξερράγη στο χέρι του κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την αλλαγή του χρόνου, στους Αμαξάδες, του δήμου Ιάσμου Ροδόπης.

Το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, όπου οι γιατροί αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στον ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου, λόγω της έκτασης του τραυματισμού.

Παράλληλα, υποβάλλεται σε εξετάσεις για την όρασή του, καθώς θραύσματα από το βεγγαλικό τραυμάτισαν και τα μάτια του. Ο 9χρονος παραμένει νοσηλευόμενος υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, ενώ η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.