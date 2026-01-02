Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Ιωαννίνων νοσηλεύεται μετά από πολύωρη χειρουργική επέμβαση ο 16χρονος με την καραμπίνα. Υπενθυμίζουμε ότι το παιδί αυτοπυροβολήθηκε στην αυλή του σπιτιού του στην Πρέβεζα, όταν το όπλο που κρατούσε, εκπυρσοκρότησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι γιατροί είναι αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του, η κατάστασή του όμως θεωρείται κρίσιμη. Όπως λένε πρέπει να περάσουν ορισμένα 24ωρα για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την πορεία της υγείας του αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο νεαρός πήρε το κυνηγετικό όπλο του πατέρα του, τύπου flobert, και βγήκε στην αυλή του σπιτιού του να κυνηγήσει πουλιά. Εκεί σύμφωνα με πληροφορίες, γλίστρησε και κατά την πτώση του το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο νοσοκομείο της Άρτας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και διασωληνώθηκε και στην συνέχεια στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου χειρουργήθηκε.