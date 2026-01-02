Στη σύλληψη ενός 36χρονου προχώρησαν το βράδυ της 31ης Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα οι αστυνομικές αρχές, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και της παραβίασης της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μητέρα 14χρονου μετέφερε το παιδί της σε κακή κατάσταση στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων, αναφέροντας στους γιατρούς ότι ο ανήλικος της εκμυστηρεύτηκε πως είχε κάνει χρήση κοκαΐνης μαζί με τον πατέρα του.

Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από τον 14χρονο, γεγονός που οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στον εντοπισμό και τη σύλληψη του πατέρα του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πατέρας και γιος βρίσκονταν σε αυτοκίνητο μαζί με ακόμη ένα άτομο, όταν οι δύο ενήλικες φέρονται να έκαναν χρήση κοκαΐνης, παροτρύνοντας τον ανήλικο να δοκιμάσει. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη χθες (1-1-2026) βράδυ στα Ιωάννινα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων ημεδαπός, που κατηγορείται για έκθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός ακόμα ημεδαπού για έκθεση.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, χθες (1-1-2026) το μεσημέρι η παραπάνω υπηρεσία ενημερώθηκε για τη μεταφορά ανηλίκου στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε γίνει χρήση από αυτόν της ναρκωτικής ουσίας κοκαΐνη.

Από τα στοιχεία της έρευνας που επακολούθησε προέκυψε ότι το προηγούμενο βράδυ (31-12-2025), ο συλληφθείς (πατέρας του ανηλίκου), βρισκόμενος με τον ανήλικο και τον συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια τη συγκεκριμένη ουσία και στον ανήλικο γιο του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.