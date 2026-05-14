Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Σε ένα ευαίσθητο θέμα που αποτελεί μόνιμα κεντρικό πυρήνα συζήτησης στα οικονομικά της κάθε οικογένειας και επιχείρησης, την τιμή του ρεύματος, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζητώντας με τον Ben Hall, Europe Editor των Financial Times, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Energy Transition Summit: East Med & Southeast Europe».

Αποκλιμάκωση τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός λέγοντας ότι οι τιμές θα αποκλιμακωθούν το επόμενο διάστημα λόγω και της εισόδου στο μείγμα παραγωγής ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών. Η σχετική συζήτηση πάντως με τη σκληρή υπερασπιστική γραμμή για την ενέργεια που επέλεξε ο πρωθυπουργός έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς έρχεται λίγες μέρες μετά την ανάρτηση που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Η κυβέρνηση βέβαια τότε είχε απαντήσει με ομοβροντία δηλώσεων και παράθεση στοιχείων για την πολιτική του πρώην πρωθυπουργού σε σχέση με την ΔΕΗ θυμίζοντας ότι βρισκόταν στο χείλος του γκρεμού επί των ημερών του.

Το θέμα όμως που άνοιξε ο Αλέξης Τσίπρας συνδεόμενο με τις τιμές που η ΔΕΗ εμφανίζει στα τιμολόγιά της δεν περνά απαρατήρητο όταν στον δημόσιο διάλογο μπαίνει κυριολεκτικά ως θέμα που «καίει».

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η παρέμβαση Ανδρουλάκη

Από κοντά και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος στο πλαίσιο μίας κοινοβουλευτικής του κόντρας με τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη είπε ότι « προκύπτει ένα κρίσιμο πολιτικό ζήτημα: Ποιος είναι ο ρόλος μιας μεγάλης ενεργειακής επιχείρησης σε μια περίοδο κοινωνικής πίεσης; Να λειτουργεί αποκλειστικά με όρους χρηματιστηριακής απόδοσης ή να υπηρετεί και έναν δημόσιο, κοινωνικό ρόλο; Εμείς πιστεύουμε ότι η ενέργεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται μόνο ως εμπόρευμα. Είναι προϋπόθεση αξιοπρεπούς διαβίωσης, παραγωγικής ανασυγκρότησης και κοινωνικής συνοχής.«Χρειάζεται ενεργή πολιτική παρέμβαση. Χρειάζεται πραγματική εποπτεία της αγοράς ενέργειας. Χρειάζονται κανόνες διαφάνειας στη διαμόρφωση των τιμών. Χρειάζεται ενίσχυση των πολιτών απέναντι στις στρεβλώσεις της αγοράς».

Το ζητούμενο εδώ είναι οι καταγγελίες που συνδέουν την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και την οικονομική της αναβάθμιση με το αν θα έπρεπε να έχει εκείνη πρώτη φθηνότερα τιμολόγια ρεύματος. Πολιτικά συμφωνούν όλοι ότι είναι ένα θέμα που εύκολα ακούν οι πολίτες σε όποια κατηγορία και αν ανήκουν.

Από το 2019 στο σήμερα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη προσωπικά σε αυτό το ζήτημα λέγοντας στις τοποθετήσεις του ότι «Το 2019, η Ελλάδα είχε μακράν την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και είμαστε μεγάλοι εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα και καθώς το φυσικό αέριο ελπίζουμε να γίνει φθηνότερο.

Ο ίδιος έδωσε όμως και αναλυτικές πληροφορίες για όσα έβαλε στο τραπέζι με τις καταγγελίες του ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και μετέπειτα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πρόσθεσε ότι «η ΔΕΗ το 2019 βρισκόταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα αποτελεί έναν σημαντικό περιφερειακό «παίκτη», που επεκτείνεται πέρα από τα ελληνικά σύνορα».

Είναι σαφές οτι έχει μπει ξανά “ατζέντα” με το θέμα των τιμών της ενέργειας στοχευμένο στην ΔΕΗ η οποία προχωρά σε ένα μεγάλο άλμα με την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την είσοδό της σε νέες προκλήσεις και αγορές.

Στο Ααχεν της Γερμανίας ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός μεταβαίνει σήμερα αυθημερόν στο Άαχεν της Γερμανίας, όπου στις 11.15 θα μιλήσει στην τελετή απονομής του «Βραβείου Καρλομάγνου» στον Mario Draghi.

Εκεί, έχει προσκληθεί για μία τιμητική ομιλία για τον Μάριο Ντράγκι, κατά την τελετή απονομής του Βραβείο Καρλομάγνου, μια από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις με διεθνή απήχηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο καγκελάριος της Γερμανίας Friedrich Merz θα είναι οι δύο κεντρικοί ομιλητές της τελετής, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Άαχεν, σε μια κομβική οικονομική και γεωπολιτική συγκυρία για την Ευρώπη.

Στην ομιλία του – ενώπιον της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του Πρώην Προέδρου της Κομισιόν Jean Claude Juncker – ο Πρωθυπουργός αναμένεται να συνδέσει το μήνυμα του Μάριο Ντράγκι για την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας με τις προκλήσεις της Ε.Ε. στην άμυνα, την ενέργεια, την στρατηγική αυτονομία, προβάλλοντας παράλληλα την ελληνική εμπειρία ως παράδειγμα μετασχηματισμού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιστρέψει στην Αθήνα και στις 19.00 θα παραστεί στην ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων κατά την οποία θα απευθυνθεί στο Σώμα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.