«Του είπα να μιλήσει στα Γερμανικά, ξέρει τόσο καλά» μας λέει ο Άρμιν Λάσετ μεταφέροντας στιχομυθία που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό σε τηλεφώνημα της περασμένης εβδομάδας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εκφωνήσει το Laudatio για τον φετινό βραβευθέντα Μάριο Ντράγκι, όπως είχε αποκαλύψει το «Β» πριν από εβδομάδες, κατά την απονομή του βραβείου σε λαμπρή εκδήλωση στις 14.05 στο Άαχεν.

Ο Λάσετ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, κάλεσε το «Β» και ολιγομελή ομάδα ανταποκριτών στο Βερολίνο για να ενημερώσει αναλυτικά για τη φετινή απονομή ενός βραβείου που θεωρείται από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διακρίσεις. Ως νέος πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βραβείου είναι εμφανής η ανησυχία του να γίνουν όλα στην εντέλεια και να δοθούν τα σωστά μηνύματα και εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου.

«Πιέσεις στην Επιτροπή»

Υπό από αυτό πρίσμα η επιλογή Ντράγκι για το βραβείο δεν έγινε τυχαία. «Η κατάσταση είναι δραματική, η Ευρώπη κινδυνεύει να καταστεί παιχνίδι άλλων δυνάμεων» αναφέρεται σε δραματικό τόνο στη μακρά ανακοίνωση για τους λόγους που ώθησε την επιτροπή στην επιλογή του πρώην πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Ιταλού πρωθυπουργού.

«Σε αυτήν την κρίσιμη φάση είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλιστεί η ευρωπαϊκή ικανότητα δράσης και η κυριαρχία. Έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα στον τομέα της άμυνας, ωστόσο η ασφάλεια και η στρατηγική ανεξαρτησία προϋποθέτουν θεμελιωδώς μια οικονομικά ισχυρή Ευρώπη. Η ανταγωνιστικότητα και η οικονομική δύναμη αποτελούν επομένως την απαραίτητη βάση για μια κυρίαρχη, ισχυρή και αυτόνομη Ευρώπη». Για τον Άρμιν Λάσετ σημασία έχει να περάσει πρωτίστως το μήνυμα από την έκθεση Ντράγκι 2024 για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και σε δεύτερη θέση να τονιστεί η συμβολή του στη διάσωση του ευρώ.

«Σαν κάλεσμα προς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν τώρα την έκθεση Ντράγκι. Πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στην Επιτροπή» τονίζει ο Λάσετ. «Ο Ντράγκι έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και στην υπόθεση του ευρώ. Αλλά η κοινή γνώμη θα νόμιζε ότι βραβεύεται για την προσφορά του τότε, και θα αναρωτιόταν γιατί τώρα μετά από τόσα χρόνια; Γι’ αυτό είπαμε ότι, ναι, το έργο της ζωής του είναι τεράστιο, αλλά η έκθεση για την ανταγωνιστικότητα είναι εξαιρετικά επίκαιρη για την τρέχουσα ευρωπαϊκή συγκυρία».

«Η Ελλάδα σε καλύτερη κατάσταση από τη Γερμανία»

Η Επιτροπή Βράβευσης αποφάσισε να προσκαλέσει τον Γερμανό καγκελάριο να εκφωνήσει τον εναρκτήριο λόγο, όπως έκανε πέρυσι στην βράβευση της Ούρζουλας φον ντερ Λάιεν. Δεύτερος ομιλητής τότε ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας, που εκφώνησε τον πανηγυρικό. Φέτος το Laudatio θα εκφωνήσει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Για δύο λόγους. «Η Ελλάδα οφείλει πολλά στον Ντράγκι, γιατί κατά τη διάρκεια της ευρωκρίσης κράτησε τη χώρα μέσα στην ευρωζώνη και συνέβαλε στο να διατηρηθεί ενωμένη» μας είπε ο Λάσετ.

«Η Ελλάδα στη συνέχεια χρειάστηκε να κάνει πολλές, δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Αλλά σήμερα αποτελεί παράδειγμα ότι, αν κάνεις μεταρρυθμίσεις γίνεσαι ανταγωνιστικός και έχεις ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη ακόμη και από τη Γερμανία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται οικονομικά σε καλύτερη κατάσταση από τη Γερμανία, με βάση τουλάχιστον τα οικονομικά νούμερα. Και αυτά τα δύο θα μπορούσε να τα εκφράσει ο Μητσοτάκης».

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η Ελλάδα δρα επιτυχημένα μέσα στην ΕΕ κι έχει φυσικά συνυπογράψει την έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα, όπως η Ιταλία και η Γερμανία, υπενθυμίζει ο Λάσετ. Κι αυτό θα κυριαρχήσει στην εκδήλωση απονομής του βραβείου την Πέμπτη (14/05). Σε δείπνο απόψε (13/05) βράδυ η Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα εκφωνήσει πανηγυρικό προς τιμή του Ντράγκι.

Παράλληλο πολιτιστικό πρόγραμμα

Η απονομή θα γίνει στην πρώην Αίθουσα Στέψης στο παλαιό δημαρχείο του Άαχεν, η οποία χωρά 700 άτομα. Προσκεκλημένοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, υπουργοί, πρώην πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ,”που βοήθησε πολύ να παραμείνει η Ελλάδα στην ευρωζώνη”, υπενθυμίζει ο Λάσετ, προηγούμενοι βραβευθέντες με το Βραβείο Καρλομάγνος, πρέσβεις και πολλοί άλλοι.

Στην αίθουσα του Δημαρχείου δεν θα πέφτει καρφίτσα. Αλλά το εορταστικό κλίμα δεν θα περιοριστεί μέσα στο παλαιό δημαρχείο. Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει πολλές εβδομάδες πριν. Όπως κάθε χρόνο η πόλη του Άαχεν και οι υπεύθυνοι του Βραβείου Καρλομάγνος έχουν εκπονήσει και φέτος ένα εκτενές παράλληλο πρόγραμμα για το κοινό με αναγνώσεις βιβλίων και διαλέξεις, εκθέσεις, συζητήσεις και συναυλίες για ένα ευρύ κοινό.

Ανήμερα της βράβευσης η κεντρική πλατεία “Κάτσχοφ” στην παλιά πόλη του Ααχεν, θα μετατραπεί σε ευρωπαϊκή υπαίθρια μουσική σκηνή με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως το διεθνώς αναγνωρισμένο ιταλικό κουαρτέτο κιθάρας 40 Fingers. Το WDR Brass Quintett της Δυτικογερμανικής Ραδιοφωνίας θα χαρίσει ξεχωριστές μουσικές στιγμές με ιδιαίτερες εκτελέσεις πολλών γνωστών επιτυχιών. Το απόγευμα ακολουθεί το πενταμελές συγκρότημα «die fünflinge» από το Άαχεν, 5 καταπληκτικοί καλλιτεχνές που εντυπωσιάζουν a cappella με τη φωνητική ποικιλία και την ακρίβειά τους. Το κλείσιμο της ημέρας θα αναλάβει η ιταλική brass band Brazzo Brazzone από το Αννόβερο, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως η μοναδική «Italo-World-Groove Brass Band» στον κόσμο.

Ιταλικό άρωμα

Με ιταλικές σπεσιαλιτέ, ιταλικά παγωτά σε κινούμενο βανάκι και ένα κινητό μπαρ, το Aperol Ape, βαμμένο στο χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα του Aperol, οι διοργανωτές θέλουν να δημιουργήσουν έντονη ιταλική ατμόσφαιρα. Για να υπενθυμίσουν ότι οι μεσογειακές χώρες της ΕΕ μπορεί να αποτελέσουν και κομμάτι της λύσης, στο παράδειγμα του Μάριο Ντράγκι και της Ελλάδας, στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη των 27. Και όσοι θελήσουν να εμβαθύνουν περισσότερο στην ενωμένη Ευρώπη θα μπορούν να το κάνουν σε υπαίθρια περίπτερα ευρωπαϊκών θεσμών, αδελφοποιημένων πόλεων και πρωτοβουλιών νεολαίας.

Ημέρα εορταστική η αυριανή (14/05) με πολλά μηνύματα. Αλλά παράλληλα ημέρα περισυλλογής και αυτοκριτικής για το μερίδιο ευθύνης στην εικόνα που παρουσιάζει η ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Συμπέρασμα; Σε εποχές κρίσεων η ΕΕ χρειάζεται ομόνοια και ηγετικές προσωπικότητες με ικανότητες, όραμα, θάρρος και στρατηγικό στόχο. Όπως ο Μάριο Ντράγκι.