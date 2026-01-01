Μετά από δεκάδες θανατηφόρα τροχαία κάθε χρόνο, που κατατάσσουν την Ελλάδα στην τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, και ατέρμονες συζητήσεις επί 20ετίας περί παραβίασης της ιδιωτικότητας, όλα δείχνουν ότι η ασυδοσία στους δρόμους θα αποτελεί πολύ σύντομα κακό παρελθόν.

Αρχές του νέου έτους αναμένεται να προκηρυχθεί ο μεγάλος διαγωνισμός για την τοποθέτηση 2.500 καμερών Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) σε αστικά δίκτυα και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (2.000 σε σταθερά σημεία υψηλής επικινδυνότητας βάσει χάρτη ατυχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και 500 σε λεωφορεία για τον έλεγχο των λεωφορειολωρίδων), και την Άνοιξη του ’26 θα είναι έτοιμο το πληροφοριακό σύστημα, πάνω στο οποίο θα «κουμπώσουν» όλες οι κάμερες.

Ιανουάριος με κλήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, αμέσως μόλις τεθεί σε λειτουργία το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, δηλαδή την Άνοιξη, θα αρχίσουν να κόβονται και οι πρώτες… έξυπνες κλήσεις. Αυτές δηλαδή, που θα λαμβάνουν ψηφιακά οι παραβάτες οδηγοί.

Ωστόσο, κλήσεις θα κόβονται στους παραβάτες οδηγούς με τον συμβατικό τρόπο από τον Ιανουάριο 2026, οπότε θα διασυνδεθούν οι πρώτες κάμερες ΑΙ, που έχουν ήδη τοποθετηθεί «πιλοτικά» σε οκτώ σημεία της Αττικής, με το υφιστάμενο σύστημα της Τροχαίας.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Αττικής έχει ήδη ξεκινήσει την εγκατάσταση 388 νέων καμερών.

Περισσότερες από 10.100 παραβιάσεις του «κόκκινου»

Σύμφωνα με νέα στοιχεία από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από τις 19 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου, σημειώθηκαν περισσότερες από 10.100 παραβιάσεις του κόκκινου σηματοδότη στις Λεωφόρους Μεσογείων και Χαλανδρίου (Δήμος Αγίας Παρασκευής), καθώς και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και Τήνου (Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης).

Στην κάθοδο της Λεωφόρου Συγγρού οι κάμερες κατέγραψαν 4.500 παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) λόγω χρήσης κινητού τηλεφώνου και μη χρήσης ζώνης ασφαλείας. Επίσης, καταγράφηκαν 450 παραβιάσεις μέσης ταχύτητας στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, οι κάμερες καταγράφουν κρίσιμες και αποδεδειγμένα επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η υπερβολική ταχύτητα, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η χρήση κινητού, η μη χρήση ζώνης και κράνους. Οι κάμερες είναι εμφανείς, λειτουργούν με σαφείς κανόνες και στόχο έχουν να αποτρέψουν την παράβαση. Αυτή η πρώτη παρέμβαση – σημειώνει – συνδέεται οργανικά με τη δημιουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων. «Ένα σύστημα που θα ενοποιεί, θα διασταυρώνει και θα διαχειρίζεται ψηφιακά τις παραβάσεις, γρήγορα και με διαφάνεια, τερματίζοντας τις καθυστερήσεις και τον κατακερματισμό του παρελθόντος. Δεν υιοθετούμε μια λογική τιμωρίας. Αντιθέτως, μαζί με τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη, επενδύουμε στην πρόληψη και στην αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς. Θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν ότι οι κανόνες ισχύουν για όλους και εφαρμόζονται με δίκαιο και σύγχρονο τρόπο», προσθέτει.

Κατά την καταγραφή παραβάσεων επιτρέπεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων πινακίδας για την εξακρίβωση της τήρησης των κανόνων για ανασφάλιστα οχήματα, για ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας και δακτύλιο.

Το Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων Κ.Ο.Κ. και Προστίμων (Ε.Η.Σ.), θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ψηφιακή αφαίρεση άδειας

Σε αυτό διαβιβάζονται όλα τα δεδομένα από τους ελέγχους και μέσω των κατάλληλων διεπαφών και διαλειτουργικοτήτων του συστήματος επιτυγχάνεται ο άμεσος αυτοματοποιημένος εντοπισμός παραβατών, η έκδοση ψηφιακής Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης (ΠΒΠ) και η ηλεκτρονική επίδοσή της στον πολίτη στην θυρίδα του στο Gov.gr.

Μέσω του συστήματος είναι εφικτή:

– Η ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων με κωδικό RF και αυτόματη ενημέρωση για ποινές και βαθμούς στο ΣΕΣΟ.

– Η ψηφιακή αφαίρεση άδειας οδήγησης άμεσα κατά την καταγραφή της παράβασης ως παρεπόμενη διοικητική ποινή της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, χωρίς να απαιτείται η φυσική αφαίρεση του έντυπου εγγράφου αυτής.

– Η παρακολούθηση υποτροπών οδηγών και σύνδεση με ΣΕΣΟ (Σημείο Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών). Θα ενημερώνεται ταυτόχρονα το point system.

Το σύστημα θα φιλοξενείται σε υποδομές του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα διαλειτουργεί με τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα, όπως το Αρχείο Αδειών Οδήγησης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Μητρώο Πολιτών του υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) και την Ελληνική Αστυνομία.

Στην ΑΑΔΕ τα ληξιπρόθεσμα

Από εκεί και έπειτα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα διαχειρίζεται το δίκτυο καμερών και η Οδική Υπηρεσία Συστημάτων Εποπτείας και Ασφάλειας (ΟΔΥΣΕΑΣ) θα παρακολουθεί την είσπραξη των προστίμων και θα μεριμνά για την αποστολή των ληξιπρόθεσμων προστίμων μετά τους οκτώ μήνες στην ΑΑΔΕ.

Οι παραβάτες θα λαμβάνουν αυτόματα ενημέρωση ότι έχει νέα έγγραφα στη θυρίδα του στο gov.gr, η σχετική δε ως άνω ειδοποίηση αποστέλλεται με αναδυόμενο μήνυμα (push notification) στην εφαρμογή «Gov.gr Wallet», με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επίδοση θα λαμβάνουν την κλήση εγγράφως.

Ψηφιακές ενστάσεις εντός 13 ημερών

Το σύστημα θα υποστηρίζει και την ψηφιακή ένσταση του παραβάτη, μέσω τηλεδιάσκεψης μετά από κλείσιμο ψηφιακού ραντεβού με την αρμόδια αστυνομική Αρχή.

Η ένσταση πρέπει να υποβάλλεται εντός 13 ημερών από την ανάρτηση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης στη θυρίδα του στο Gov.gr.

Σημειώνεται ότι το Δίκτυο των Καμερών Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων (ANPR) έχει λογισμικό Τεχνητής Νοημοσύνης μέσω του οποίου ανιχνεύονται η μάρκα, το μοντέλο και το χρώμα του οχήματος που κάνει την παράβαση. Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που έχουν οι κάμερες θα κατηγοριοποιεί τις παραβάσεις (πχ red violation κλπ.).