Οι πρώτες έξυπνες κάμερες παρακολούθησης κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, τοποθετήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη συμβολή των Λεωφόρων Ποσειδώνος και Αλίμου.

Ο Νίκος Χαρδαλιάς παρακολούθησε τις εργασίες εγκατάστασης.

Συνολικά 388 κάμερες θα τοποθετηθούν σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου. Οι πρώτες 44 θα μπουν μέχρι το Φεβρουάριο, ενώ τον Ιούνιο θα έχει τοποθετηθεί το σύνολο των καμερών.

Οι κάμερες θα λειτουργούν 24 ώρες και θα έχουν τη δυνατότητα λήψης φωτογραφιών και βίντεο ακόμη και υπό χαμηλές συνθήκες φωτισμού.

Το υλικό θα αποστέλλεται αυτομάτως, σε κεντρικό server διαχείρισης παραβάσεων. Αποκλειστική πρόσβαση θα έχει μόνο η Ελληνική Αστυνομία, επιβάλλοντας τις προβλεπόμενες ποινές στους παραβάτες, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.