Η αντίστροφη μέτρηση για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν από την οποία ένα 6λεπτο προβάλλεται ήδη σε επιλεγμένες αίθουσες IMAX, ξεκινάει και επισήμως με την ανακοίνωση για την παγκόσμια πρεμιέρα της στις 16 Ιουλίου 2026 και το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας που δίνεται στη δημοσιότητα.

Η κινηματογραφική «Οδύσσεια» του Νόλαν είναι μια μυθική επική περιπέτεια εμπνευσμένη από το ομώνυμο ομηρικό έπος, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX με στόχο μια κινηματογραφική εμπειρία μεγάλης κλίμακας, πιστή στο χαρακτηριστικό ύφος του βραβευμένου με Οσκαρ σκηνοθέτη.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, με τη συμμετοχή της Ζεντάγια και της Σαρλίζ Θερόν.

Το νέο poster της Οδύσσειας που μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα, έχει πολλαπλές αναγνώσεις απομακρυσμένο από την πρώτη φωτογραφία που είδαμε περίπου ένα χρόνο πριν, με τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα να φορά την αναγνωρίσιμη αρχαιοελληνική περιβολή. Στο νέο poster η σύγχρονη κινηματογραφική ματιά φαίνεται να συναντά τον αρχαιοελληνικό μύθο.