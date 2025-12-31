Συγκλονισμένη εξακολουθεί η τοπική κοινωνία στην Κρήτη να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην τραγωδία με τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα κατά την διάρκεια άσκησης στην Αφάντου στη Ρόδο. Στην ίδια άσκηση τραυματίστηκε σοβαρά 39χρονος επιλοχίας.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, σε νέες δηλώσεις του στο Κρήτη TV, είπε ότι η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του 19χρονου. Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην οικογένεια του Ραφαήλ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «ζητούν με αξιοπρέπεια την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης ή έκφρασης οργής».

Αναλυτικότερα, ο δικηγόρος της οικογένειας Γιώργος Κοκοσάλης προχώρησε σε εκτενείς δηλώσεις, παρουσιάζοντας κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διερεύνηση εστιάζει πλέον στο ενδεχόμενο να υπήρξε προσπάθεια αποσυναρμολόγησης αμυντικού τύπου χειροβομβίδας, διαδικασία που, όπως υπογράμμισε, απαγορεύεται ρητά από τις οδηγίες και τα guidelines του NATO για το συγκεκριμένο είδος στρατιωτικού υλικού.

Ο κ. Κοκοσάλης επισήμανε ότι πρόκειται για παρωχημένο στρατιωτικό υλικό, το οποίο, βάσει διεθνών προδιαγραφών, θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί από τα οπλοστάσια των χωρών – μελών του NATO εδώ και χρόνια. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη παρτίδα φέρεται να είναι ιδιαίτερα παλιά και, κατά τους ισχυρισμούς του, θα έπρεπε να έχει αναλωθεί ήδη από το 2005. Παράλληλα, διερευνώνται και οι συνθήκες αποθήκευσης του υλικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα τεχνικά ευρήματα της έκρηξης. Από την ανάλυση των τραυμάτων και την απουσία κρατήρα στο έδαφος, σε συνδυασμό με το νέφος των σωματιδίων που εκτοξεύτηκαν, προκύπτει – σύμφωνα με τον δικηγόρο – ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ύψος περίπου 1,20 μέτρου από το έδαφος. Τα συμπεράσματα αυτά, όπως είπε, βασίζονται και στην τεχνική αξιολόγηση του πραγματογνώμονα της οικογένειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κοκοσάλης ήταν κατηγορηματικός ότι η συγκεκριμένη χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ. Όπως τόνισε, ο 19χρονος βρέθηκε στο πεδίο δράσης του ωστικού κύματος και του νέφους της έκρηξης, χωρίς να είναι εκείνος που χειριζόταν το πολεμικό υλικό τη στιγμή του δυστυχήματος.

Αναφερόμενος στη στάση της οικογένειας, υπογράμμισε ότι οι οικείοι του Ραφαήλ ζητούν με αξιοπρέπεια την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης ή έκφρασης οργής. Παρά τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας, διατηρούν – όπως είπε – καθημερινή επικοινωνία με την άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια, προσπαθώντας αμοιβαία να στηρίξουν ο ένας τον άλλο.

Ακούστε τις δηλώσεις του δικηγόρου: