Συγκλονισμένη παραμένει η ελληνική κοινωνία από το δυστύχημα στο Πεδίο Βολής της Ρόδου όπου έχασε τη ζωή του 19χρονος φαντάρος, Ραφαήλ – Γιώργος, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ο 39χρονος επιλοχίας.

H έρευνα είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο και τα πρώτα στοιχεία που συλλέγονται κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά.

Τι ερευνούν οι αρχές

Λάθος κίνηση, αστοχία υλικού ή μήπως και τα δύο; Σε αυτά τα ερωτήματα προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στελέχη του στρατού και της Αστυνομίας στο σημείο της τραγωδίας, που έχει αποκλειστεί και αναζητούνται πολύτιμα ευρήματα από την αυτοψία των ειδικών.

Πληροφορίες του patris.gr, αναφέρουν ότι το σημείο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, βρίσκεται από το πεδίο βολής των χειροβομβίδων σε μία απόσταση περίπου 100 μέτρων στα αριστερά.

Το Πεδίο Βολής στη Ρόδο μοιάζει με το Πεδίο Βολής των Γουρνών, με νατοϊκό σχεδιασμό. Δεν υπήρχε λόγος να υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο χειροβομβίδες, σχολιάζεται από άτομα που έχουν γνώση του χώρου και των μέχρι τώρα στοιχείων της έρευνας.

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα χθες ήταν εξονυχιστική και δεν περιορίστηκε μόνο στο σημείο του συμβάντος. Χθες, για ώρες ερευνούσαν τους χώρους οι πυροτεχνουργοί της Αστυνομίας και της Σήμανσης από την Ασφάλεια της Ρόδου.

«Κλειδί» ο μοχλός ασφαλείας

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αναζητούσαν τον μοχλό ασφαλείας. «Θα είναι το μαύρο κουτί» αν βρεθεί, σχολίαζαν αρμόδιες πηγές.

Ο μοχλός ασφαλείας, που – σύμφωνα με πληροφορίες- δεν είχε βρεθεί μέχρι χθες, θα ερευνηθεί για το εάν έχει δύο οπές. Εάν αυτές είναι κλειστές, τότε δίνεται μία εξήγηση για το τι φταίει.

Ο μοχλός αυτός θα έπρεπε, λογικά, να βρεθεί σε μικρή απόσταση· ωστόσο, δεν βρέθηκε και γι’ αυτό η έρευνα επεκτάθηκε και σε μεγαλύτερη απόσταση. Πάντως, το σενάριο της αστοχίας υλικού είναι ένα από τα βασικά ενδεχόμενα που ερευνάται.

Σήμερα, όπως λένε οι πληροφορίες, θα γίνει η έρευνα του πυροτεχνουργού-πραγματογνώμονα, που έχει οριστεί από την οικογένεια του 19χρονου. Θα ακολουθήσει η έρευνα και του στρατού, καθώς θα πρέπει να πάρει πίσω οχήματα και υλικό που υπήρχαν εκείνη την ημέρα στο σημείο της τραγωδίας.

Σήμερα το τελευταίο αντίο

Σήμερα το Τυμπάκι αποχαιρετά τον 19χρονο οπλίτη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, όπου συγγενείς, φίλοι, θα βρεθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Η σορός του έφτασε το μεσημέρι της Πέμπτης, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με το φέρετρο σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο πατρικό του σπίτι στο Τυμπάκι, όπου διανυκτέρευσε σύμφωνα με τοπικά έθιμα. Το κλίμα στην περιοχή είναι ιδιαίτερα βαρύ.

Ο αρχηγός του ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης και ο επικεφαλής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ), υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης ταξίδεψαν στην Κρήτη προκειμένου να παρευρεθεί στην κηδεία του 19χρονου φαντάρου.

Σε σοβαρή κατάσταση παραμένει ο 39χρονος επιλοχίας

Στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 39χρονος επιλοχίας πυροτεχνουργός που τραυματίστηκε σοβαρά από την έκρηξη χειροβομβίδας.

Ο 39χρονος ΕΠΟΠ πυροτεχνουργός μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο της Ρόδου στο 401 ΓΣΝ με τους γιατρούς να εκτιμούν πως θα ξεφύγει από τον κίνδυνο.