Παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και όπως και πέρσι θα υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας.
Οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:
Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά)
- από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
- από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
- από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
- από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.
Γραμμές 2 & 3 Μετρό
- από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
- από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42
Τραμ Γραμμή 7
- από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,
- από Αγία Τριάδα στις 21:58.
Τραμ Γραμμή 6
- από Πικροδάφνη στις 22:00,
- από Σύνταγμα στις 22:45.
Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη)
- από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,
- από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
- από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,
- από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.
Λεωφορεία – Τρόλεϊ
Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα αρχίσουν να αποσύρονται από τις 22:00 έτσι ώστε έως τις 23:00 να βρίσκονται στα αμαξοστάσια.