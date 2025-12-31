Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν σήμερα παραμονή Πρωτοχρονιάς τα καταστήματα σε όλη τη χώρα για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής.
Τα εμπορικά θα παραμείνουν ανοιχτά από τις 9:00 έως τις 18:00, ενώ ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, όπως και στις 2 Ιανουαρίου θα παραμείνουν κλειστά, ημέρα που έχει καθιερωθεί για την απογραφή των επιχειρήσεων.
Το ωράριο των σούπερ μάρκετ
Τα ωράρια για την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου έχουν οριστεί ως εξής:
- Σκλαβενίτης: 08:00 – 20:00
- ΑΒ Βασιλόπουλος: 08:00 – 20:00
- Μy Market: 08:00 – 20:00
- Γαλαξίας: 08:00 – 20:00
- LIDL: 07:45 – 20:00
- Μασούτης: 08:00 – 20:00
- Κρητικός: 08:00 – 20:00
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών το εορταστικό ωράριο έχει ενδεικτικό και προαιρετικό χαρακτήρα, με τους εμπόρους να διατηρούν τη δυνατότητα προσαρμογής του, ανάλογα με τις ανάγκες τους.