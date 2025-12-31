Στο τελευταίο επεισόδιο του 2025, ο Κώστας Μπουρούσης, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», ξεφυλλίζει την ατζέντα της χρονιάς που φεύγει. Μιλάει για την εκλαΐκευση της τεχνητής νοημοσύνης, τα παγκόσμια trends που έγιναν μαζική εμμονή και ξεθώριασαν γρήγορα, το χάσμα των γενεών, τις σειρές και τις πλατφόρμες που σημάδεψαν τη χρονιά, αλλά και τις απώλειες σημαντικών προσωπικοτήτων του πολιτισμού.

Μεταξύ άλλων στο podcast του Βήματος «Year in Review: Το 2025 σε fast forward από την ΑΙ μέχρι το «6-7» θα ακούσετε:

01:15 Η εκλαΐκευση της Τεχνητής Νοημοσύνης και το νέο είδος «σχέσης» με ένα chatbot

02:45 Ghibli-ποίηση: Όταν όλοι γίναμε καρτούν και η συζήτηση για την ηθική)

03:40 Γιατί τα trends ζουν λιγότερο

04:10 Labubu vs Lafufu: Η συλλεκτική μανία και το αξεσουάρ των celebrities

05:20 Dubai chocolate: Η «κατάρα» της χρονιάς και το πώς γεννιέται ένα food trend

06:20 Οι σειρές που έκαναν θόρυβο, η εξαγορά της Warner Bros από το Netflix και η απειλή για τον κινηματογράφο

10:30 Η Gen Z στο μικροσκόπιο: Εργασία, αξίες, όρια και το χάσμα γενεών

11:45 Το viral «6-7»: Η επόμενη γενιά, τα σχολεία και τα στάδια

13:15 Το μακάβριο «score» της χρονιάς: Οι θάνατοι που σημάδεψαν τον πολιτισμό

14:40 Ο γάμος του Τζεφ Μπέζος και το backlash στους «ισχυρούς», η πολιτικοποίηση της Eurovision, η αποχώρηση της Anna Wintour από τη Vogue

15:40 Αθλητικές κορυφές: Καραΐσκος, πόλο γυναικών, Eurobasket ανδρών

16:12 O νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης και η lifestyle

16:40 Η Αθήνα ως «τουριστική Disneyland» και τα όρια αντοχής της πόλης

17:10 Οι σεισμοί στη Σαντορίνη που άνοιξαν το 2025 με ταραχή

17:50 Από τη «woke» κούραση στην ορατότητα και η δημόσια συζήτηση για intersex άτομα

