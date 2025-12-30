Με νοκ άουτ κέρδισε ο Έλληνας αθλητής του kick boxing Γιάννης Τσουκαλάς τον αντίπαλό του Βαχίντ Κιτσάρα στη Σερβία για τον επαγγελματικό παγκόσμιο τίτλο της WKU στα -67 κιλά. Λίγο όμως μετά το τέλος του αγώνα περίπου 50 άτομα εισέβαλαν στο ρινγκ και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα τη μεταφορά του σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από θεατές του αγώνα, δείχνει τον Τσουκαλά να πανηγυρίζει για την επικράτησή του και άτομα από την ομάδα του να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο και να τραυματίζουν τον Έλληνα αθλητή πολεμικών τεχνών.

Οι διοργανωτές της εκδήλωσης δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν την τάξη, επικαλούμενοι έλλειψη επαρκούς προσωπικού ασφαλείας.

Ο Έλληνας αθλητής, μετά την επίθεση μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Βελιγραδίου, όπου υποβλήθηκε σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις και αφού διαπιστώθηκε ότι η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στην Ελλάδα.