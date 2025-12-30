Στις 24 Μαρτίου 2026 θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από την ημέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια πρόβας του show «Just the 2 of us» και έκτοτε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Η σύζυγος του μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό μου» του ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή.

«Για εμάς δεν έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Είναι σε μια σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει… Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό!» είπε η Κατερίνα Κόκοτα.