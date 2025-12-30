Με την απολογία του Φιλίστωρ Δεστεμπαδίση συνεχίστηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Novartis στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» έδειξε ως πηγή πληροφόρησής του στη διάρκεια της απολογίας του τον Κωνσταντίνο Φρουζή. Παράλληλα, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι δέχθηκε οποιασδήποτε μορφή πίεση ή απειλή από εισαγγελέα , πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση ενώ επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής όταν κλήθηκε να απαντήσει για το εάν ήταν ένας από τους μάρτυρες που εξετάστηκαν και από τις αμερικανικές αρχές που διενήργησαν αυτοτελή έρευνα για τις αθέμιτες πρακτικές της εταιρείας.

Ο Δεστεμπασίδης επεσήμανε ότι λόγω της θέσης του στη Novartis γνώριζε πολλά για τις πρακτικές της φαρμακοβιομηχανίας. «Ήξερα εκ των εσω ότι ήταν μία διεφθαρμένη εταιρεία. Είναι ο «ΟΠΕΚΕΠΕ» του φαρμάκου, είναι μία κεντρικά διεφθαρμένη εταιρεία. Είχε χαράξει σχέδια χρηματισμού πολιτικών προσώπων στα χρόνια των μνημονίων. Υπήρχε «μαύρο ταμείο».

Όμως δεν ήμουν ποτέ αυτόπτης μάρτυρας χρηματισμού, σίγουρα όμως υπήρχε project όπως το Χάρβαρτν project . Οι εταιρείες ξέρουν πολύ καλά να κρύβουν τα σχέδιά τους. Δεν θα το έκαναν με εμβάσματα», επεσήμανε ο κατηγορούμενος.

«Όσα κατέθεσα μου τα είπε ο Φρουζής»

Σε ό,τι αφορά τα όσα είχε καταθέσει σε βάρος πολιτικών προσώπων ο Φ.Δεστεμπασίδης επέμεινε πως η μόνη πηγή γνώσης του ήταν ο Κων/νος Φρουζής. Υποστήριξε πως μόνο για τους Δ. Αβραμόπουλο, Α. Λοβέρδο και Μ. Σαλμά κατέθεσε περί δωροδοκίας με βάση τις αφηγήσεις του Κων. Φρουζή, χωρίς ποτέ ο ίδιος να δει κάτι.

«Πηγή γνώσης μου ο ήταν ο Φρουζής. Αυτός ισχυριζόταν τα όσα κατέθεσα. Πλην του Αβραμόπουλου, Λοβέρδου και Σαλμά δεν αναφέρω για κανέναν άλλον για δωροδοκία. Ουδέποτε ο Φρουζής μου είπε για Σαμαρά, Βενιζέλο, Γεωργιάδη, Στουρνάρα, Νικολοπούλου ότι έχουν δωροδοκηθεί», πρόσθεσε ο κατηγορούμενος.

Αναφερόμενος στην απόφασή του να καταθέσει στην Εισαγγελία Διαφθοράς για την πολύκροτη υπόθεση της Novartis είπε : «Όταν με κάλεσε η εισαγγελία διαφθοράς μου φάνηκαν καλών προαιρέσεων άνθρωποι. Αρχικά μου προτάθηκε να καταθέσω ως προστατευόμενος μάρτυρας, λήφθηκαν οι πρώτες καταθέσεις και στη συνέχεια κατέθεσα ως μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Κατέθεσα με διάθεση αλήθειας. Όπου δεν ήξερα, έλεγα «δεν ξέρω», όταν κατέθετα κάτι που έλεγε ο Φρουζής το έλεγα.

Ο Φρουζής ήταν η πηγή της γνώσης μου. Η Νοβάρτις ελεγχόταν σε 9 χώρες. Ήταν ηθικό το κίνητρό μου να καταθέσω στην Ελλάδα. Δεν φαντάστηκα ότι θα ήμουν το κεντρικό πρόσωπο νόμιζα ότι θα υπήρχαν άλλοι 50 μάρτυρες και πως ήμουν ο 50στος. Δύσκολα θα ξαναέπαιρνα την ίδια απόφαση εν Ελλάδι», υποστήριξε.

Ο διάλογος του Προέδρου με τον Δεστεμπασίδη

Πρόεδρος: «Νιώσατε πίεση εκείνη την περίοδο;»

Κατηγορούμενος: «Όχι. Με πήρε η γραμματέας της εισαγγελίας τον Νοέμβριο του 2016. Πήγα και έκανα μία πολύ φυσιολογική συζήτηση, πολύ θεσμική και προστατευμένη. Πολλές καταθέσεις γίνονταν το βράδυ αρχικά στα γραφεία της Εισαγγελίας και μετά στη ΓΑΔΑ. Δεν με πίεσαν. Ήταν καταθέσεις-«ποταμοί». Αυτοί που κατέγραφαν ήταν οι επίκουροι εισαγγελείς, όχι γραμματείς και γι’αυτό κράτησαν πάρα πολύ».

Πρόεδρος: Άρα δεν δεχθήκατε πιέσεις;

Κατηγορούμενος: «Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν δημοσιογράφοι του πολιτικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ και κάποιοι αρχισυντάκτες και μου έλεγαν ότι μπαίνω σε «σκοτεινά τούνελ». Κάποιοι θέλησαν να μου περάσουν μηνύματα. Ευθεία απειλή από εισαγγελέα ή πολιτικό φορέα ή την τότε κυβέρνηση δεν δέχθηκα».