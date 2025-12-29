Η ιαπωνική φίρμα αποφάσισε να προσφέρει στους λάτρεις των επιδόσεων μια καθ΄όλα «εορταστική» έκδοση του νεότερου ηλεκτρικού SUV της η οποία προς το παρόν έχει πάρει το πράσινο φως μόνο για την ιαπωνική αγορά αν και προφανώς, σε δεύτερο χρόνο, θα ανοίξουν οι παραγγελίες και για άλλες αγορές ανά τον κόσμο με δεδομένο και ότι η Lexus σε αντίθεση με το RZ 450e δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο τιράζ.

Ο λόγος για το RZ 600e F Sport Performance το οποίο όπως προδίδουν και τα διακριτικά του τίθεται αυτοδικαίως επικεφαλής της γκάμας του RZ, διαθέτοντας μια αιχμηρότερη εμφάνιση, ενισχυμένο σύστημα πέδησης ένα διαφορετικά ρυθμισμένο σύστημα διεύθυνσης steer-by-wire και φυσικά επιπλέον ισχύ προς όφελος υψηλότερων επιδόσεων.

Ξεκινώντας από την εξωτερική του εμφάνιση, το 600e πιάνει το νήμα από την έκδοση 550e F sport εξελίσσοντας τα χαρακτηριστικά του προς όφελος καλύτερης αεροδυναμικής απόδοσης και εν τέλει αποκτώντας μια πιο επιθετική εμφάνιση.

Στα χαρακτηριστικά του συγκαταλέγονται νέο splitter μπροστά καθώς δύο νέες αεροτομές στην απόληξη της οροφής και στο πορτ μπαγκάζ που φροντίζουν να καθοδηγούν την ροή αέρα, εξασφαλίζοντας περισσότερη κάθετη δύναμη και κατ΄επέκταση συμβάλλοντας σε μια πιο οδηγική συμπεριφορά ευεπίφορη στην πίεση.

Την εικόνα συμπληρώνουν ένα νέου σχεδιασμού καπό, διογκωμένοι θόλοι καθώς και ανασχεδιασμένος αεροδυναμικός διαχύτης, όλα τους κατασκευασμένα από ανθρακόνημα. Η νέα αεροδυναμική προσέγγιση που περιλαμβάνει επίσης οπές απαγωγής αέρα στους θόλους, συνδυαστικά με τους νέους και «αποκλειστικούς» για την έκδοση, σχεδιασμού τροχούς από αλουμίνιο, εξασφαλίζουν στο RZ εκτός από μια πλήρους νοήματος αισθητική.

Πλην αυτών το 600e F Sport Performance διαθέτει μεγαλύτερα δισκόφρενα μπροστά σε συνδυασμό με εξαπίστονες δαγκάνες οι οποίες βάφονται σε μπλε χρώμα. Όσοι το επιθυμούν μπορούν να επιλέξουν την ίδια μπλε απόχρωση για στοιχεία όπως οι καθρέπτες, το περίγραμμα των παραθύρων και για λεπτομέρειες στον μπροστινό προφυλακτήρα συνδυαστικά και με τις διχρωμίες μαύρου γκρι για το αμάξωμα που είναι επίσης διαθέσιμο σε μαύρο ή λευκό. Σημαντικότερο ίσως είναι ότι η επίμαχη έκδοση του RZ διαθέτει μια νέας ρύθμισης ανάρτηση η οποία μειώνει την απόσταση από το έδαφος κατά 2,0 εκατοστά συμβάλλοντας στις υψηλές επιδόσεις.

Υπό το ίδιο σκεπτικό η ισχύς των δύο ηλεκτρικών μοτέρ έχει αυξηθεί στους 425 ίππους, καθιστώντας τη συγκεκριμένη έκδοση την ισχυρότερη της γκάμας. Προς το παρόν οι Ιάπωνες δεν δημοσιοποιούν τα μεγέθη αυτονομίας ωστόσο με δεδομένο όμως ότι και η συγκεκριμένη έκδοση επωφελείται από την μπαταρία των 77 kWh, το μέγεθος δεν αναμένεται να διαφέρει ριζικά από τα 450 χλμ. του 550e F Sport των 408 ίππων, αν και η Lexus αναφέρει ως «cruising range» δηλαδή 525 χλμ.

Στα ενδότερα, εκτός από το γνώριμο αλλά πάντα εντυπωσιακό, τετραγωνισμένο τιμόνι yoke, το RZ 600e F-Sport διαθέτει μια αντίστοιχη του προσανατολισμού του παραλλαγή του συστήματος “steer-by-wire”, με την υπόσχεση μιας ακόμα πιο συμμετοχικής και σπορ εμπειρίας.