H ιαπωνική φίρμα παρουσιάζει τη δική της εκδοχή για ένα επιβλητικό SUV μεγάλων διαστάσεων το οποίο θα τοποθετηθεί επικεφαλής της γκάμας της, πάνω από το RX αντλώντας προφανώς ορισμένες επιρροές από τον φυσικό ηγέτη του προϊοντικού portfolio των Ιαπώνων, το τετράθυρο LS.

Ωστόσο σε αντίθεση με ό,τι υποθέτει κανείς σε σχέση με την ονομασία του μοντέλου, το LS SUV θα βασιστεί σε μια νέα αρχιτεκτονική εξελιγμένη με γνώμονα την ηλεκτροκίνηση και για τις ανάγκες τις Lexus ως πολυτελούς φίρμας. Αυτό σημαίνει ότι θα υιοθετήσει ένα σαφώς ασφάλτινο προσανατολισμό σε σχέση με το υφιστάμενο GX που διατίθεται σε ορισμένες αγορές.

Σε ό,τι αφορά τα χαρακτηριστικά του concept car, το σύνολο της αισθητικής του θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένας οδηγός για το σχεδιαστικό μέλλον της Lexus. Ενδεικτική είναι η νέα προσέγγιση στο μπροστινό τμήμα όπου το μοτίβο της κλεψύδρας σχηματίζεται πλέον από τα φώτα ημέρας σε συνδυασμό με τις πτυχώσεις της σχεδίασης.

«Η κλεψύδρα υπήρξε ένα ιδανικό μοτίβο σε ό,τι αφορά την αναγνωρισιμότητα των μοντέλων μας. Δεν θέλουμε να το αποχωριστούμε αλλά να το εξελίξουμε. Ο τρόπος λοιπόν που αποφασίσαμε να το κάνουμε είναι επιστρατεύοντας περισσότερο τα φώτα και ύστερα την αποσυνδέσαμε από την στενή έννοια της γρίλιας. Μπορεί να δει κανείς ακόμα το συγκεκριμένο μοτίβο αλλά σε μια διαφορετική διάσταση», τόνισε ο επικεφαλής σχεδιασμού της Toyota στην Ευρώπη, Lance Scott.

H συνολική αισθητική του concept car αποτελεί μια μετεξέλιξη της σχεδιαστικής φιλοσοφίας του Lexus Sport Concept με κάποιες εξάρσεις που άπτονται του status του ως πρωτότυπου όπως η γυάλινη οροφή, απουσία παραδοσιακού πίσω παρμπρίζ, οι αντίθετα ανοιγόμενες πόρτες και η επιλογή ενός «συρταρωτού» χώρου αποσκευών.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει επίσης στους θηριώδεις τροχούς αλλά και στο γεγονός ότι η Lexus επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη χάραξη της οροφής δεν πρόκειται να στερήσει τίποτα σε ευρυχωρία από τους επιβάτες του πίσω καθίσματος χάρη στη νέα αρχιτεκτονική. Αντιθέτως το LS Coupe Concept υπόσχεται περισσότερο χώρο εκεί σε σχέση με το τετράθυρο LS.

Στα ενδότερα, το τιμόνι yoke δείχνει ότι το σύστημα steer-by-wire που εισήγαγε η Lexus στο σχετικά πρόσφατο RΖ θα συνεχίσει να εξελίσσεται στο μέλλον, εφοδιάζοντας όλα τα μελλοντικά μοντέλα των Ιαπώνων.

Σε ό,τι αφορά τις οθόνες η Lexus επιλέγει μια ασυνήθιστη διάταξη με δύο αλλεπάληλες οθόνες πίσω από το τιμόνι. Η πρώτη επιτελεί τον ρόλο του πίνακα οργάνων ενώ η δεύτερη μπορεί να αξιοποιηθεί από τον οδηγό ή να βρεθεί στην πλευρά του συνοδηγού. Να σημειωθεί επίσης ότι το εσωτερικό έχει τετραθέσια διάταξη και επωφελείται και από ένα ακόμα σετ οθονών για τους επιβάτες του πίσω καθίσματος και φυσικά «ντύνεται» με υψηλής ποιότητας αλλά και βιώσιμα υλικά όπως το μπαμπού.

Προς το παρόν η ιαπωνική φίρμα δεν αποκαλύπτει στοιχεία για την τεχνολογία του πρωτοτύπου ούτε διευκρινίζει πότε πρόκειται να μετουσιωθεί σε έκδοση παραγωγής. Σημειώνει μόνο ότι το LS Coupe «εκπροσωπεί ένα δυισμό ως ένα αυτοκίνητο διασκεδαστικό εξίσου για οδηγό και επιβαίνοντες, προσφέροντας μια ισορροπία αντιθέσεων που ήταν πάντα και το δυνατό σημείο της Lexus».