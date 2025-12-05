Ξεκινώντας την πορεία του ως Lexus Sports Concept από την Monterey Car Week και στη συνέχεια ως μια πιο πλήρη, πάντα πρωτότυπη αλλά με διαμορφωμένο εσωτερικό εκδοχή του εαυτού του στην πρόσφατη έκθεση του Τόκυο, το sportscar της Lexus αποκτά πλέον το όνομα που του αναλογεί: Lexus LFA. Bέβαια και σε αυτή τη νέα «αποκάλυψή» του, η ιδιότητα του concept car εξακολουθεί να το ακολουθεί αν και οι Ιάπωνες μπαίνουν στη διαδικασία να επιβεβαιώσουν ορισμένες από τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν εδώ και αρκετό καιρό.

Σε αντίθεση με τον ομώνυμο πρόγονό του αλλά και το «ισοδύναμο» με τα σήματα της Toyota, το LFA θα επιστρέψει ως αμιγώς ηλεκτροκίνητο. Αφετηρία αποτελεί ένα αλουμινένιο χωροδικτύωμα το οποίο εντάσσεται στο σκεπτικό του χαμηλού βάρους. Ως σημείωση το V8 Toyota GR GT έχει βάρος 1.750 κιλών και μένει αν αποδειχθεί τι επίδραση θα έχει η μπαταρία στο βάρος του Lexus μιας και δεν έχει ανακοινωθεί το αντίστοιχο μέγεθος για το ηλεκτρικό sportscar που δεδομένα ωστόσο θα είναι βαρύτερο.

Επίσης δεν αποκλείεται το LFA να αξιοποιηθεί για την πρώτη δοκιμή των μπαταριών στερεού τύπου που η Toyota εξελίσσει και σύμφωνα με τις συστάσεις θα είναι διαθέσιμες ήδη από το 2028. Μεταξύ των ιδιοτήτων των συγκεκριμένων μπαταριών συγκαταλέγονται η υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα, η καλύτερη απόδοση σε μεγαλύτερο εύρος θερμοκρασιών ενώ θεωρούνται και πιο ασφαλείς σε περίπτωση ατυχήματος.

Κοινώς προσφέρουν μεγαλύτερη αυτονομία από τις σύγχρονες μπαταρίες ιόντων λιθίου, δεν παρουσιάζουν «ευαισθησία» στο ψύχος ούτε και απαιτούν ειδική μεταχείριση σε περίπτωση ατυχήματος. Το μειονέκτημα τους είναι οι δυσκολίες που ενέχει η παραγωγή τους καθώς απαιτούν ειδικές συνθήκες που αυξάνουν σημαντικά το κόστος τους.

Αυτό που είναι επίσης γνωστό είναι ότι η Lexus πειραματίζεται με συστήματα προσομοίωσης ήχου και αλλαγής σχέσεων προκειμένου να εξασφαλίσει στο sportscar της μια πιο συμμετοχική εμπειρία για τον οδηγό. Σε ό,τι αφορά τον ήχο η Toyota συνεργάζεται με την Yamaha για ένα σύστημα που πιθανότατα θα προσμοιάζει τον ήχο ενός ατμοσφαιρικού V10 κινητήρα όπως ίσχυε για το LFA του παρελθόντος.

Στις λεπτομέρειες, το εσωτερικό του LFA όπως το είδαμε στην έκθεση του Τόκυο υπακούει σε μια νέα σχεδιαστική λογική περιλαμβάνοντας τρεις οθόνες σε μια απολύτως οδηγοκεντρική διάταξη είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε σε παραλλαγές σε πολλά Lexus του μέλλοντος.

Αυτό που δεν έχει αποκαλύψει η Lexus είναι ο χρονικός ορίζοντας άφιξης του μοντέλου αν και η προφανής απάντηση είναι όταν ωριμάσουν οι τεχνολογικές συνθήκες που απαιτεί η θέση που θέλει να πάρει στο αυτοκινητιστικό στερέωμα.