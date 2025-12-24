Από το πρωί της Τρίτης (23/12) βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη επιχείρηση στις Σέρρες για τον εντοπισμό του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων, ο οποίος αγνοείται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξαφάνιση του 45χρονου δηλώθηκε στις αρμόδιες αρχές από τη σύζυγό του, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι του για περισσότερες από 24 ώρες και δεν είχε παρουσιαστεί ούτε στην υπηρεσία του.

Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων και της Αστυνομίας είναι άμεση και εκτείνεται σε ορεινές, αγροτικές και δύσβατες περιοχές γύρω από τα Πορρόια, με στόχο να εντοπιστεί τόσο ο ίδιος όσο και το όχημά του.

Παράλληλα, έχει εκδοθεί Silver Alert για την εύρεση του διοικητή, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κάποιο αξιόπιστο σημάδι ζωής ή επικοινωνίας.

Στενοί συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι από την απουσία του και ελπίζουν ότι οι έρευνες θα έχουν θετικό αποτέλεσμα το συντομότερο δυνατό.