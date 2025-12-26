Τα μπλόκα των αγροτών θα παραμείνουν, όπως όλα δείχνουν, και μετά το τέλος του 2025. Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής βρίσκονται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις αυτές τις ημέρες, προκειμένου να δουν πως θα συνεχίσουν τον αγώνα τους, χωρίς όμως να ταλαιπωρήσουν το επιβατικό κοινό που θέλει να ταξιδέψει μέσα στις γιορτές. Όπως εξήγησαν οι ίδιοι στο «Βήμα», οι επόμενες κινήσεις τους θα αποφασισθούν σε τοπικό επίπεδο.

Αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, το μπλόκο της Νίκαιας θα προχωρήσει σε Γενική Συνέλευση, στην οποία αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», σε άνοιγμα διοδίων για τη διευκόλυνση των πολιτών. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν και στον αποκλεισμό κάποιων παραδρόμων συμβολικά για μερικές ώρες.

Ακόμα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής που βρίσκονται στα μπλόκα, πρόκειται να προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων.

Αν και τις τελευταίες ώρες υπήρξε έντονη φημολογία για μία νέα Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στις 28 Δεκεμβρίου, κάτι τέτοιο διαψεύστηκε. «Θα πάμε σε Πανελλαδική Συνδιάσκεψη, όταν έχουμε να αποφασίσουμε κάτι σε γενικό επίπεδο. Όταν είναι να πάμε σε διάλογο, ή όταν είναι να κλιμακώσουμε περαιτέρω τον αγώνα μας συλλογικά και μαζικά», λένε στο «Βήμα» αγρότες και κτηνοτρόφοι. Μάλιστα, διευκρινίζουν ότι η επόμενη διάσκεψη όλων των μπλόκων αναμένεται να γίνει στις αρχές του νέου έτους.

Ποιοι δρόμοι έχουν ανοίξει από τα μπλόκα;

Υπενθυμίζεται, ότι τα τρακτέρ έχουν κάνει στην άκρη, για να μπορούν οι ταξιδιώτες να κινηθούν με ευκολία. Ειδικότερα, με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται ανήμερα των Χριστουγέννων η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό από την Τρίτη 23/12. Η εικόνα σήμερα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κίνηση να κυλά ομαλά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Ακόμα, ανοιχτό είναι το Δερβένι και η Χαλκηδόνα. Παραμένει το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια. Παρότι οι αγρότες ανακατέταξαν τα τρακτέρ τους και τα έβαλαν στην άκρη του οδοστρώματος, η Τροχαία δεν δίνει το πράσινο φως προκειμένου να ανοίξει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής για την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο. Συνεχίζεται η εκτροπή μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Ανοιχτά τα τελωνεία Κήπων, Προμαχώνα, Ευζώνων μέχρι την Παρασκευή.