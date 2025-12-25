Τα μπλόκα παραμένουν και τα Χριστούγεννα, με τους αγρότες να περνάνε τις ημέρες των εορτών στους δρόμους. Ωστόσο, οι ίδιοι έχουν αποφασίσει να κάνουν ένα «βήμα πίσω» βάζοντας τα τρακτέρ στην άκρη, προκειμένου να διευκολύνουν το επιβατικό κοινό που θέλει να ταξιδέψει.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής φαίνεται να περνάνε όλες τις ημέρες των γιορτών στο δρόμο. Όπως λένε μάλιστα οι ίδιοι στο «Βήμα», θα κάτσουν για όσο καιρό χρειαστεί να διαμαρτύρονται μέχρι να γίνουν δεκτά κάποια από τα αιτήματά τους. Παράλληλα, κύριο μέλημά τους είναι να μην ταλαιπωρήσουν όσους θέλουν να ταξιδέψουν. «Θέλουμε να καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν είμαστε απέναντί τους και δε θέλουμε να ταλαιπωρούμε κανέναν», διευκρινίζουν.

Η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο. Ο εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα», τονίζοντας πως το αίτημα αφορά «την επιβίωση και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής».

Την ίδια ώρα, οι αγρότες αποφασίζουν για τις επόμενες κινήσεις τους και επικεντρώνονται στο πώς θα κινηθούν μετά τις γιορτές. Αναμένεται δε, να δούμε περαιτέρω κλιμάκωση από τα μπλόκα, με δράσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν έκπληξη.

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων είχε καταγγείλει προσφάτως σε ανακοίνωσή της πως η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη «για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας». «Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε “όμηρο” και τον αγρότη σε “εχθρό”», σημειώνεται στην καταγγελία.

Πώς γίνεται η κυκλοφορία στους δρόμους με τα μπλόκα;

Με εκτροπές αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται ανήμερα των Χριστουγέννων η κυκλοφορία στον άξονα Αθηνών – Θεσσαλονίκης, καθώς έχει δοθεί στην κυκλοφορία το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, το οποίο παραμένει ανοιχτό από την Τρίτη 23/12. Η εικόνα σήμερα είναι αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με την κίνηση να κυλά ομαλά.

Τα οχήματα που κινούνται προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και στη συνέχεια επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης.

Αντίστοιχα, τα οχήματα που κατευθύνονται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα εκτρέπονται στον κόμβο του Πλατυκάμπου και επανέρχονται στην εθνική οδό στον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και αύριο.

Ακόμα, ανοιχτό είναι το Δερβένι και η Χαλκηδόνα. Παραμένει το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια. Παρότι οι αγρότες ανακατέταξαν τα τρακτέρ τους και τα έβαλαν στην άκρη του οδοστρώματος, η Τροχαία δεν δίνει το πράσινο φως προκειμένου να ανοίξει η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής για την πρόσβαση από και προς το αεροδρόμιο. Συνεχίζεται η εκτροπή μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. Ανοιχτά τα τελωνεία Κήπων, Προμαχώνα, Ευζώνων μέχρι την Παρασκευή.