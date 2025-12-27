Το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς θα περάσουν στα μπλόκα οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. Οι αγρότες από τη Νίκαια αποφάσισαν μαζί με τις οικογένειές τους να αλλάξουν χρόνο στο δρόμο, κάτι που δεν αποκλείεται να αποφασίσουν και όσοι βρίσκονται σε άλλα μπλόκα.

Ειδικότερα, στη σημερινή σύσκεψη το μπλόκο της Νίκαιας αποφάσισε να κλείσει εκ νέου την αερογέφυρα που έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Παράλληλα, αύριο θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των διοδίων στο Μακρυχώρι από τις 12:00 μέχρι τις 17:00, κάτι που πρόκειται να δούμε και από άλλα μπλόκα σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τις μετακινήσεις του επιβατικού κοινού και θέλει να ταξιδέψει τις ημέρες των εορτών.

Όπως δηλώνουν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο «Βήμα», «θέλουμε να καταλάβουν οι πολίτες ότι δεν είμαστε απέναντί τους και δε θέλουμε να ταλαιπωρούμε κανέναν». Για αυτό και καταγγέλλουν «τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας». Σημειώνουν δε, «με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε “όμηρο” και τον αγρότη σε “εχθρό”».

Τη Δευτέρα οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής από τη Λάρισα θα προχωρήσουν στο κλείσιμο των παραδρόμων από τις 16:00 μέχρι τις 19:00 για συμβολικούς λόγους. Εκείνες τις ώρες δεν πρόκειται να περάσει κανένα όχημα από αυτούς τους δρόμους. Την ίδια ημέρα, θα δούμε ξανά τρακτέρ στην πόλη. Οι αγρότες θα πάνε στο κέντρο της Λάρισας, ώστε να διαμαρτυρηθούν.

Αντίστοιχα, στα υπόλοιπα μπλόκα βρίσκονται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις για το τι πρόκειται να κάνουν τις επόμενες μέρες. Σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποφασίσει να ανοίξουν μπάρες διοδίων, αλλά και να κλείσουν συμβολικά τους περιφερειακούς δρόμους. Στα Μάλγαρα μάλιστα, έκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα στην Εθνική.

Την Τετάρτη, παραμονή Πρωτοχρονιάς, υπάρχει γενικό κάλεσμα να αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα.

Τι θα δούμε από τα μπλόκα τις επόμενες μέρες;

Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλιείς που βρίσκονται στα μπλόκα προσπαθούν να «κάνουν ένα βήμα πίσω» τις ημέρες των εορτών, για να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό. Όμως με την αλλαγή του έτους σκοπεύουν να «σκληρύνουν τη στάση τους απέναντι στην κυβέρνηση».

Όλες οι αποφάσεις μέχρι το 2026 θα παρθούν σε τοπικό επίπεδο, ωστόσο στις αρχές της χρονιάς ενδέχεται να πραγματοποιηθεί ακόμα μία Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Μπλόκων, στην οποία συλλογικά θα αποφασιστούν οι επόμενες δράσεις τους και το πώς θα προχωρήσουν τον αγώνα τους μέχρι την εκπλήρωση των βασικών τους αιτημάτων.

Ήδη από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου, όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στο «Βήμα», σχεδιάζονται κινητοποιήσεις, οι οποίες έχουν σκοπό να δείξουν την αγανάκτησή τους και την οργή τους για όλα αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο τους.