Η Κίνα χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία εκεχειρίας που υπέγραψαν η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη και δήλωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών της θα συναντηθεί με τους ομολόγους του των δύο αυτών χωρών στην Κίνα, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε νωρίτερα στην ιστοσελίδα του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Η Καμπότζη και η Ταϊλάνδη συμφώνησαν σήμερα σε μια δεύτερη εκεχειρία μέσα στους τελευταίους μήνες τερματίζοντας έτσι εβδομάδες σφοδρών συνοριακών συγκρούσεων, που χαρακτηρίστηκαν οι χειρότερες εδώ και χρόνια ανάμεσα στους δύο γείτονες στη νοτιοανατολική Ασία.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανέφερε ότι η συμφωνία δείχνει ότι ο διάλογος και η διαβούλευση είναι πρακτικοί και αποτελεσματικοί τρόποι για την επίλυση σύνθετων αντιπαραθέσεων.

«Η Κίνα θα παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο με τον δικό της τρόπο»

Ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι θα συναντήσει τον Καμποτζιανό ομόλογο του Πρακ Σόκχον και εκείνον της Ταϊλάνδης Σιχάσακ Φουανγκετκέοφ στην επαρχία Γιουνάν της νοτιοδυτικής Κίνας στις 28 και 29 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο προσθέτοντας ότι θα παρίστανται στη συνάντηση και στρατιωτικοί εκπρόσωποι των τριών χωρών.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Κίνα ανακοίνωσε την πρόθεσή της να συνεχίσει να διευκολύνει έναν περισσότερο εποικοδομητικό και λεπτομερή διάλογο μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης.

«Η Κίνα θα παίξει έναν εποικοδομητικό ρόλο με τον δικό της τρόπο ώστε να βοηθήσει την Καμπότζη και την Ταϊλάνδη να παγιώσουν την εκεχειρία, να ξεκινήσουν εκ νέου τις ανταλλαγές, να οικοδομήσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη στην πολιτική, να επιτύχουν την ανάκαμψη στις σχέσεις τους και να διατηρήσουν την περιφερειακή ειρήνη», ανέφερε το υπουργείο.