Να πράξουν σύμφωνα με τις ευθύνες που τους αναλογούν για τον πυρηνικό αφοπλισμό κάλεσε τις ΗΠΑ το Πεκίνο, μετά από την δημοσιοποίηση προσχεδίου έκθεσης του Αμερικανικού Πενταγώνου, σύμφωνα με το οποίο, η αμερικανική πλευρά εκτιμά ότι η Κίνα έχει τοποθετήσει έως και 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) σε σιλό σε εγκαταστάσεις στα σύνορα της με την Μογγολία και απέχει πλήρως από κάθε συζήτηση για έλεγχο των εξοπλισμών και δη των όπλων που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Σε σχόλιο του για το θέμα ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν, υποστήριξε πως: «Ως υπερπυρηνική δύναμη με το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, το πιο επείγον καθήκον των ΗΠΑ είναι να αναλάβουν σοβαρά τη δική τους ιδιαίτερη και πρωτεύουσα ευθύνη για τον πυρηνικό αφοπλισμό».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να «μειώσουν ουσιαστικά το πυρηνικό τους οπλοστάσιο, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν και άλλα πυρηνικά κράτη στη διαδικασία του πυρηνικού αφοπλισμού».

Οι κατηγορίες των ΗΠΑ που έφεραν την απάντηση Πεκίνου

Σύμφωνα με προσχέδιο έκθεσης του Πενταγώνου που είδε το Reuters, η Κίνα έχει πιθανότατα εγκαταστήσει περισσότερους από 100 διηπειρωτικούς πυραύλους DF-31 στερεών καυσίμων σε τρία πεδία σιλό κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Το Bulletin of the Atomic Scientists, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα το Σικάγο, έχει επισημάνει ότι η Κίνα επεκτείνει και εκσυγχρονίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο με ταχύτερους ρυθμούς από οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη.

«Συνεχίζουμε να μην διαπιστώνουμε καμία διάθεση από το Πεκίνο για την προώθηση τέτοιων μέτρων ή για πιο συνολικές συζητήσεις ελέγχου εξοπλισμών», αναφέρεται στην έκθεση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε αφήσει να εννοηθεί τον περασμένο μήνα ότι ενδέχεται να εργάζεται πάνω σε σχέδιο πυρηνικού αφοπλισμού με την Κίνα και τη Ρωσία.

«Υπερβολές» όσα υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ δήλωσε ότι δεν είχε γνώση της συγκεκριμένης έκθεσης του Πενταγώνου, σημειώνοντας ωστόσο ότι «παρόμοιες υπερβολές» έχουν επαναληφθεί στο παρελθόν από τις ΗΠΑ. «Στόχος τους είναι να βρουν προσχήματα για να επιταχύνουν τον εκσυγχρονισμό των δικών τους πυρηνικών δυνάμεων και να προχωρήσουν σε ενέργειες που υπονομεύουν την παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα», πρόσθεσε.

Αμερικανοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το Πεκίνο έχει ξεκινήσει μια ταχεία και διαρκή αύξηση του μεγέθους και των δυνατοτήτων των πυρηνικών του δυνάμεων. Σύμφωνα με την έκθεση του Πενταγώνου, το κινεζικό απόθεμα πυρηνικών κεφαλών ανερχόταν σε λίγο πάνω από 600 το 2024, γεγονός που αντανακλά «βραδύτερο ρυθμό παραγωγής σε σύγκριση με προηγούμενα έτη».

Ωστόσο, η Κίνα αναμένεται να διαθέτει περισσότερες από 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030, σύμφωνα με την ίδια έκθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι διαθέτουν περίπου 5.177 πυρηνικές κεφαλές.

«Η Κίνα τηρεί σταθερά την πολιτική της μη πρώτης χρήσης πυρηνικών όπλων και ακολουθεί μια πυρηνική στρατηγική καθαρά αμυντικού χαρακτήρα», δήλωσε ο Λιν, τονίζοντας ότι το Πεκίνο «δεν συμμετέχει σε πυρηνικούς εξοπλιστικούς ανταγωνισμούς με καμία χώρα».