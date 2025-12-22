Τα βέλη της εναντίον της ΕΕ στρέφει η Κίνα με την ανακοίνωση επιβολής δασμών σε ευρωπαϊκά γαλακτομικά προϊόντα, μια ανακοίνωση που προκάλεσε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τι λέει το Πεκίνο

Νωρίτερα η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε ότι από 23 Δεκεμβρίου, επιβάλλει προσωρινούς δασμούς από 21,9% έως και 42,7% σε ορισμένα γαλακτομικά προϊόντα που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από έρευνα που έκαναν οι κινεζικές Αρχές σχετικά με τις κρατικές επιδοτήσεις. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης και την ανακοίνωση από το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, προκαταρκτικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο επιδοτούνται σε τέτοιο βαθμό ώστε να προκαλούν σημαντική ζημία στην εγχώρια βιομηχανία της Κίνας.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου, η εταιρία της ΕΕ στην οποία επιβλήθηκε το χαμηλότερο ποσοστό δασμών, 21,9%, ήταν η ιταλική Sterilgarda Alimenti SpA, ενώ η FrieslandCampina Belgium N.V.και η FrieslandCampina Nederland B.V. θα πληρώσουν το υψηλότερο ποσοστό, 42,7%.

Όλες οι άλλες εταιρίες της ΕΕ που δεν συμμετείχαν στην κινεζική έρευνα για τις επιδοτήσεις θα πρέπει επίσης να καταβάλουν το υψηλότερο ποσοστό.

Μια δωδεκαριά γαλλικές εταιρίες θα πληρώσουν 29,7%, ενώ άλλες περίπου 50 από χώρες περιλαμβανομένης της Ιταλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας θα πληρώσουν 28,6%, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου.

Η αντίδραση της Επιτροπής

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια στόματος του εκπροσώπου Όλοφ Γκιλ υποστήριξε ότι η απόφαση αυτή είναι «αδικαιολόγητη και αβάσιμη» καθώς οι ισχυρισμοί είναι αμφισβητήσιμοι και τα αποδεικτικά στοιχεία που επικαλείται είναι ανεπαρκή.

Τι προηγήθηκε

Σημειώνεται ότι οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΕΕ και Κίνας είχαν χτυπήσει κόκκινο το 2023, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκίνησε έρευνα για επιδοτήσεις σε κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το Πεκίνο ξεκίνησε αργότερα έρευνα για τις εισαγωγές από την ΕΕ κονιάκ, χοιρινού και γαλακτοκομικών προϊόντων, που θεωρήθηκε ως αντίποινα στην απόφαση της Ευρώπης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας στα γαλακτοκομικά, με πρώτη τη Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα με στοιχεία των κινεζικών τελωνείων.

Πιο συγκεκριμένα, η Κίνα ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός σκόνης αποβουτυρωμένου γάλακτος και ο τέταρτος για το βούτυρο και το πλήρες γάλα σε σκόνη, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ για το 2023.

Η Κίνα επέδειξε σύνεση και αυτοσυγκράτηση στη χρήση μέτρων εμπορικής άμυνας, ανέφερε αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου σε ξεχωριστή ανακοίνωση.

Το Πεκίνο δεν έχει ξεκινήσει καμία νέα έρευνα μέτρων εμπορικής άμυνας εναντίον της ΕΕ φέτος και εξέδωσε οριστικές αποφάσεις σε τρεις υποθέσεις αντιντάμπινγκ, για το κονιάκ, τα συμπολυμερή πολυφορμαλδεΰδης και το χοιρινό, ανέφερε.

«Η θέση της Κίνας κατά της κατάχρησης μέτρων εμπορικής προστασίας παραμένει αμετάβλητη και είμαστε πρόθυμοι να εργαστούμε μαζί με την ΕΕ μέσω διαλόγου και διαβούλευσης προκειμένου να διαχειριστούμε κατάλληλα εμπορικές τριβές και να περιφρουρήσουμε από κοινού τη συνολική οικονομική και εμπορική συνεργασία ΕΕ-Κίνας», είπε ο αξιωματούχος.