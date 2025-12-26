Ταξιδιωτική συμβουλή, με την οποία συνιστά «ιδιαίτερη προσοχή» στους πολίτες της, που επισκέπτονται την Τουρκία γύρω από την Πρωτοχρονιά, εξέδωσε η Γερμανία, με το υπουργείο Εξωτερικών να επισημαίνει μεταξύ άλλων τον κίνδυνο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με το γερμανικό υπουργείο, αποθαρρύνονται τα μη απαραίτητα ταξίδια στην περιοχή των συνόρων μεταξύ Τουρκίας και Ιράκ και Τουρκίας και Συρίας στις επαρχίες Σανλιουρφά, Μαρντίν Σιιρνάκ και Χακαρί, ενώ τονίζεται ότι «πρέπει να θεωρείται δεδομένη η ύπαρξη τρομοκρατικής απειλής σε όλες τις περιοχές της Τουρκίας» και ότι «η περίοδος πριν από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς είναι ιδιαίτερα συμβολική για τρομοκρατικές επιθέσεις».

Επιπλέον, το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών συμβουλεύει να αποφεύγονται οι μεγάλες συγκεντρώσεις, οι πλατείες και τα τουριστικά αξιοθέατα, αλλά και οι περιοχές κοντά σε κυβερνητικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Τζιχαντιστές σχεδίαζαν επιθέσεις σε μη μουσουλμάνους στην Τουρκία

Να σημειωθεί ότι οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 115 ύποπτους μέλη του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) που, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, σχεδίαζαν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς στη χώρα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης.

Η αστυνομία της Κωνσταντινούπολης έλαβε πληροφορίες ότι μέλη του Ισλαμικού Κράτους είχαν σχεδιάσει επιθέσεις στην Τουρκία, ειδικά εναντίον μη μουσουλμάνων, κατά τη διάρκεια των εορτασμών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας.