Σάλο έχει προκαλέσει στην Ευρώπη και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η απόφαση της Ουάσινγκτον να απαγορεύσει την έκδοση βίζας για τον πρώην Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τιερί Μπρετόν, με την αιτιολογία ότι συνέβαλλε στην λογοκρισία των αμερικανικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA).

Η απόφαση να μην του χορηγηθεί βίζα, ανακοινώθηκε από τις ΗΠΑ χθες, και σήμερα, η κυβέρνηση της Γαλλίας, αλλά και της Γερμανίας αντέδρασαν έντονα στην ανακοίνωση περιορισμού της βίζας του Μπρετόν, αλλά και ακτιβιστών κατά της παραπληροφόρησης.

Σκληρές τοποθετήσεις από Επιτροπή και Γαλλία για τον Μπρετόν

Σε σχετική ενημέρωση εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανέφερε ότι η Επιτροπή καταδικάζει έντονα την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν περιορισμούς ταξιδιού σε πέντε Ευρωπαίους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τιερί Μπρετόν. Όπως συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος: «Η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρώπη και κοινή βασική αξία με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ολόκληρο τον δημοκρατικό κόσμο».

Αντίστοιχη ανάρτηση έκανε στο X ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι: «Η Γαλλία καταδικάζει την απαγόρευση χορήγησης βίζας στον Τιερί Μπρετόν και σε άλλα τέσσερα άτομα. Τα μέτρα αυτά συνιστούν εκφοβισμό και καταναγκασμό με στόχο τη διάβρωση της ευρωπαϊκής ψηφιακής κυριαρχίας. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους ευρωπαίους εταίρους μας, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την ψηφιακή μας κυριαρχία και την ρυθμιστική μας αυτονομία».

Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νουέλ Μπαρό υποστήριξε με σχετική ανάρτηση του στο X ότι ο DSA εγκρίθηκε μέσω δημοκρατικής διαδικασίας και «δεν έχει εξωεδαφική εμβέλεια και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τις ΗΠΑ». Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα ανέφερε: «Η Γαλλία καταδικάζει έντονα τον περιορισμό βίζας που επέβαλαν οι ΗΠΑ στον Τιερί Μπρετόν, πρώην υπουργό και Ευρωπαίο Επίτροπο, και σε άλλα τέσσερα ευρωπαϊκά πρόσωπα. Οι λαοί της Ευρώπης είναι ελεύθεροι και κυρίαρχοι και δεν μπορούν να επιτρέψουν σε τρίτους να επιβάλουν τους κανόνες που διέπουν τον ψηφιακό τους χώρο».

France strongly condemns the visa restriction imposed by the United States on Thierry Breton, former minister and European Commissioner, and four other European divs. The Digital Services Act (DSA) was democratically adopted in Europe to ensure that what is illegal offline is… — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) December 23, 2025

Ο Μπρετόν, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας και Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ από το 2019 έως το 2024, ήταν το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο που στοχοποιήθηκε. Σε σχετική του ανάρτηση κι αυτός στο X υποστήριξε: «Μήπως επέστρεψε το κυνήγι μαγισσών του Μακάρθι; Υπενθυμίζουμε: το 90% του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου — του δημοκρατικά εκλεγμένου μας οργάνου — και τα 27 κράτη μέλη ψήφισαν ομόφωνα τον DSA. Στους Αμερικανούς φίλους μας: η λογοκρισία δεν βρίσκεται εκεί που νομίζετε».

Un vent de maccarthysme souffle-t-il à nouveau ? 🧹 Pour rappel : 90 % du Parlement européen — démocratiquement élu — et les 27 États membres à l’unanimité ont voté le DSA 🇪🇺 À nos amis américains : « La censure n’est pas là où vous le pensez. » — Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025

Στο πλευρό του Μπρετόν στάθηκε και ο αντικαταστάτης του στην Επιτροπή Στεφάν Σεζουρνέ, ο οποίος κι αυτός στο X σχολίασε την κίνηση των ΗΠΑ, ότι: «Καμία κύρωση δεν θα φιμώσει την κυριαρχία των ευρωπαϊκών λαών. Ολική αλληλεγγύη σε αυτόν και σε όλους τους Ευρωπαίους που επηρεάζονται».

Ποιοι επηρεάζονται και η αντίδραση της Γερμανίας

Αποφεύγοντας να κάνει συγκεκριμένη αναφορά στον Μπρετόν, έντονη ήταν η αντίδραση και της Γερμανίας στις απαγορεύσεις. Απαγορεύσεις βίζας ανακοινώθηκαν κατά του Ίμραν Αχμέντ, Βρετανό CEO του αμερικανικού Center for Countering Digital Hate, της Άννα-Λένα φον Χοντενμπεργκ και της Τζόζεφιν Μπαλόν της γερμανικής μη-κερδοσκοπικής οργάνωσης HateAid, καθώς και κατά της Κλερ Μέλφορντ, συνιδρύτριας του Global Disinformation Index.

Το γερμανικό υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι δύο Γερμανίδες ακτιβίστριες έχουν την «υποστήριξη και αλληλεγγύη» της κυβέρνησης και ότι οι απαγορεύσεις βίζας σε βάρος τους είναι απαράδεκτες, προσθέτοντας ότι η HateAid υποστηρίζει ανθρώπους που πλήττονται από παράνομο διαδικτυακό ρητορικό μίσος.

«Όποιος χαρακτηρίζει αυτό λογοκρισία παραποιεί το συνταγματικό μας σύστημα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γερμανικό υπουργείο. «Οι κανόνες με τους οποίους θέλουμε να ζούμε στον ψηφιακό χώρο στη Γερμανία και στην Ευρώπη δεν αποφασίζονται στην Ουάσινγκτον».

Το υπόβαθρο της σύγκρουσης για τον Μπρετόν

Η κίνηση αυτή των ΗΠΑ έρχεται μόλις λίγες εβδομάδες μετά από την δημοσίευση της νέας Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στην οποία υπήρχε η προειδοποίηση ότι η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με μια «πολιτισμική εξαφάνιση» αν δεν αλλάξει πορεία και παράλληλα υπογραμμίζει την ολοένα και αυξανόμενη απόσταση που χωρίζει τις ΗΠΑ από τις ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά σε βασικά ζητήματα όπως η ελευθερία της έκφρασης, η άμυνα, η μετανάστευση, το εμπόριο και άλλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι η ΕΕ επιδιώκει «υπερβολικούς» περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης στο πλαίσιο καταπολέμησης της ρητορικής μίσους, της παραπληροφόρησης και της παραπλάνησης, και ότι ο DSA στοχοποιεί αδικαιολόγητα τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και τους πολίτες των ΗΠΑ. Ενδεικτική αυτών ήταν και η αντίδραση της αμερικανικής κυβέρνησης στην πρόσφατη επιβολή προστίμου στο Χ του Ίλον Μασκ με πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ για παραβίαση του DSA.