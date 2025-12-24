Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει από το μεσημέρι της Τετάρτης (24/12) την Αττική, με ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Τα έντονα φαινόματα σημειώνονται σε Παγκράτι, Ιλίσια, Καισαριανή, Βύρωνα, Σύνταγμα, Νέα Σμύρνη, Αμπελόκηπους, Αγία Παρασκευή, Υμηττό-Δάφνη, Άλιμο, Παλλήνη και Γέρακα.

Σε πολλούς κεντρικούς δρόμους της Αθήνας η στάθμη του νερού ανέβηκε μετατρέποντας τμήματα του οδικού δικτύου σε χειμάρρους ενώ η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες και εκτεταμένες καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, έως και το βράδυ, αναμένεται νέα έξαρση των φαινομένων με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ενώ κατά τόπους προβλήματα ενδέχεται να παρουσιαστούν και στη Δυτική Θεσσαλία.

Τις βραδυνές ώρες, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στη Μακεδονία, τη Θράκη, καθώς και στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο.



Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν κυρίως το κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια όπως Άλιμο, Άγιο Δημήτριο, Ηλιούπολη και Ελληνικό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική περίπου μέχρι τις 5 το απόγευμα το κέντρο επιχειρήσεων είχε δεχθεί πάνω από 40 κλήσεις κυρίως για αντλήσεις υδάτων.

Διακοπές ρεύματος

Λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια προκαλώντας πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα υπάρχουν αναφορές για διακοπές ρεύματος σε περιοχές όπως Παγκράτι, Γκύζη, Βύρωνα και Παιανία.

Η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί σε Παγκράτι και Βύρωνα μετά τις 18.30, ενώ στου Γκύζη στις 19.00, σύμφωνα με ανάρτηση του ΔΕΔΔΗΕ