Ο Τζοάν Πενιαρόγια είναι ο αντικαταστάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία της Παρτίζαν.

Ο πολυεπιτυχημένος Σέβρος κόουτς είχε αποχωρήσει περιπετειωδώς πριν από λίγες εβδομάδες και σε πρώτη φάση η ομάδα του Βελιγραδίου προχώρησε με υπηρεσιακή λύση (Οτσόκολιτς). Εν τέλει τα ηνία, μετά από απόφαση της διοίκησης, ανέλαβε ο 56χρονος Καταλανός που στις αρχές Νοεμβρίου είχε χάσει τη δουλειά του στην Μπαρτσελόνα, για να παραδώσει στον Τσάβι Πασκουάλ, διότι ο καλοκαιρινός σχεδιασμός που είχα κάνει δεν είχε φέρει ως τότε τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

Από το 2010 που έπεσε στα πιο βαθιά ο Πενιαρόγια έχει προπονήσει επίσης την Ανδόρα, τη Μανρέσα, την Μπούργος, τη Βαλένθια και την Μπασκόνια με το ρεκόρ νικών-ηττών στην Euroleague να είναι 46-41. Τις πιο ένδοξες στιγμές της καριέρας του τις βίωσε προς το παρόν ως κόουτς της Μπούργος, η οποία το 2020 και το 2021 κατέκτησε διαδοχικά το BCL. Με την ίδια ομάδα πήρε και το Διηπειρωτικό Κύπελλο.

Τώρα θα κληθεί να δουλέψει σ’ ένα εξίσου απαιτητικό περιβάλλον με αυτό της Μπαρτσελόνα, στην οποία δεν κατάφερε να επιβληθεί και να «επιβιώσει» με τις ιδέες του. Κακά τα ψέματα, άλλωστε, οι διαταραγμένες σχέσεις με τους ξένους της Παρτίζαν ήταν αυτές που οδήγησαν τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην πόρτα της εξόδου και σ’ αυτές θα δοκιμαστεί ο Πενιαρόγια.

Πήρε και Πέιν

Σχεδόν μαζί με την πρόσληψη του Ισπανού κόουτς ανακοινώθηκε και η απόκτηση του Κάμερον Πέιν ως το φινάλε της τρέχουσας σεζόν.

Πόιντ γκαρντ με δεκαετή πορεία στο NBA ο 31χρονος Αμερικανός λανσάρει ως πιο αποδοτική χρονιά στην καριέρα του τη σεζόν 2021-22 όταν ως μέλος των Σανς είχε σχεδόν 11 πόντους και 5 ασίστ ανά 22 λεπτά παραμονής στο παρκέ.

Κατά τ’ άλλα ο Πέιν έχει παίξει, ως εφεδρική λύση, σε Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σικάγο Μπουλς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Μιλγουόκι Μπακς, ως συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Φιλαντέλφια Σίξερς και πέρυσι στους Νιου Γιορκ Νικς.

Του αρέσει πολύ το παιχνίδι στο ανοικτό γήπεδο, από τη στιγμή που το περιφερειακό σουτ του δεν είναι ό,τι πιο αξιόπιστο.