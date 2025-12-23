Απόφαση από άλλη εποχή της ΕΠΟ η σημερινή. Στην προ παραμονή των Χριστουγέννων και με το ποδόσφαιρο σε… διακοπές η Ομοσπονδία και ο Στεφάν Λανουά αποφάσισαν να βγάλουν την ΚΕΔ από την πρίζα. Να ανακοινώσουν την κατάργηση του VIDEO με τις επιλεγμένες φάσεις κάθε αγωνιστικής του πρωταθλήματος και τον σχολιασμό του Γάλλου.

Μια κίνηση που με έναν τρόπο κρύβει τον αρχιδιαιτητή από τις ευθύνες του σε μια συγκυρία που πλέον τα παράπονα είναι πολλά και βγάζουν μάτι. Η ίδια που έβαλε την ΕΠΟ σε μια κατάσταση εσωστρέφειας. Δεν τα άφησε ασχολίαστα όλα αυτά ο Κώστας Καραπαπάς. Και η δήλωση του αντιπροέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την υπόθεση, μοιάζει να τα λέει όλα:

Αναλυτικά η δήλωσή του Κώστα Καραπαπά:

«Η κατάργηση της δημόσιας ανάλυσης με βίντεο από την ΚΕΔ/ΕΠΟ είναι ένα ακόμα βήμα βαθύτερα στο σκοτάδι. Ο κύριος Λανουά προφανώς θέλει να συσκοτίσει τα όσα συμβαίνουν και δεν θέλει να αναγκάζεται να διασύρεται προσπαθώντας να μας βγάλει τυφλούς με δικαιολογίες για τα όσα κάνουν οι Φωτιάδες, οι Ευαγγέλου και οι Κουμπαράκηδες σε μια χρονιά με διαιτησίες εκτρώματα που έχουν ήδη αλλοιώσει το Πρωτάθλημα της Super League.

Αντί να έχει μαζέψει ο κύριος Λανουά όλους τους διαιτητές σήμερα και να τους κάνει μάθημα για το πώς θα αντιμετωπίζουν τη διακωμώδηση του αθλήματος από τερματοφύλακες-ηθοποιούς και απο ομαδούλες γειτονιάς, έριξε σκοτάδι και έφυγε για διακοπές.

Τι θα έλεγε για το πέναλτι στον Μπιανκόν; Ότι ο Ευαγγέλου «αυτός είναι» και ότι ο Κουμπαράκης δεν μπορεί μετά τα τεστ ούτε και να δει στο VAR αυτό που είδε όλη η Ελλάδα;

Τι θα έλεγε για γκολ που μετράνε κανονικά ενώ έχουν προηγηθεί πεντακάθαρα επιθετικά φάουλ;