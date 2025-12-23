Δωρεάν επιμορφωτικό πρόγραμμα για εθελοντές της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα προγραμματίζει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μη παιδαγωγούς και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής, το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής και το Maliotis Cultural Center of Hellenic College Holy Cross.

Το πρόγραμμα, με τίτλο «Γενικές παιδαγωγικές και γλωσσικές αρχές διδακτικής της ελληνικής γλώσσας για εθελοντές της ομογένειας (μη παιδαγωγούς)», εντάσσεται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διεθνούς Γραφείου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο και την Πρύτανη του Ιδρύματος, καθηγήτρια κ. Άννα Μπατιστάτου.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νικολέττα Τσιτσανούδη Μαλλίδη. Το Διεθνές Γραφείο του Πανεπιστημίου λειτουργεί υπό τη συντονιστική και επιστημονική ευθύνη της κ. Μπατιστάτου και της κ. Τσιτσανούδη Μαλλίδη.

Με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών καθηγητών

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου διαδικτυακά, με έναρξη στις 17 Ιανουαρίου 2026 και ολοκλήρωση στις 4 Απριλίου 2026. Περιλαμβάνει 12 συνεδρίες και στην πρώτη φάση θα δεχθεί 30 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, με δυνατότητα επέκτασης. Η επιλογή θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια, ώστε να εκπροσωπηθούν όλες οι Μητροπόλεις των ΗΠΑ, αλλά και με επαγγελματικά κριτήρια, προκειμένου να υποστηριχθούν όσοι και όσες επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Στο πρόγραμμα θα διδάξουν πανεπιστημιακοί και διδάκτορες από ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια.

Τα ελληνικά ως φορέας πολιτιστικής ταυτότητας

Βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας όχι μόνο ως μέσου επικοινωνίας, αλλά ως φορέα πολιτισμικής ταυτότητας και ιστορικής συνέχειας. Στόχος του είναι να προσφέρει ένα συνεκτικό πλαίσιο βασικών παιδαγωγικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων σε εθελοντές χωρίς παιδαγωγική κατάρτιση, που δραστηριοποιούνται στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση της διασποράς.

Το πρόγραμμα συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή, με θεματικές που αφορούν τις προκλήσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς, τον σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων και τη δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με άξονα τη λογοτεχνία, τη μουσική και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στη γλωσσική ποικιλότητα, στη δημιουργία υποστηρικτικών μαθησιακών περιβαλλόντων, καθώς και στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα διαθέτουν όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις αλλά και έτοιμα διδακτικά εργαλεία, ικανά να εφαρμοστούν άμεσα στην εκπαιδευτική πράξη, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και τη δυναμική της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στις κοινότητες της ομογένειας.

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης

Αναλυτικά οι ώρες, οι μέρες και το περιεχόμενο των 12 συνεδριών:

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, 20.00-20.20

–Άννα Μπατιστάτου, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια Τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας. Χαιρετισμός.

–Τηλέμαχος – Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος εκ μέρους της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, Αν. Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμός.

–Χρυσούλα Κουρκουντή, Εκτελεστική Διευθύντρια Μαλιωτείου Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικού Κολλεγίου Θεολογικής Σχολής Τιμίου Σταυρού. Χαιρετισμός.

20.20-22.00

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικώς Υπεύθυνη προγράμματος.

«Η μεγάλη πρόκληση της διδασκαλίας. Η διαπραγμάτευση του λάθους στη γλώσσα και στην επικοινωνία».

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026, 20.00-22.00

Κώστας Ντίνας, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

«Η διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσα πολιτιστικής κληρονομιάς».

Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, 20.00-22.00

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, πρ. Αντιπρύτανης.

«Σχεδιάζοντας διδακτικά σενάρια για το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής».

Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, 20.00-22.00

Νίκος Μαθιουδάκης, Μεταδιδάκτωρ Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

«Συνθέτοντας λέξεις, συνθέτοντας σκέψη: Δημιουργικές δραστηριότητες με αφετηρία τον Καζαντζάκη».

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, 20.00-22.00

Αθανάσιος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

«Μεθοδολογικές αρχές και πρακτικές εφαρμογές της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως γλώσσας πολιτιστικής κληρονομιάς».

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, 20.00-22.00

Εμίλ Θεοδωρόπουλος, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Η διδακτική της ελληνικής γλώσσας στην πράξη: Θεωρητικές αρχές και πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία»

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, 20.00-22.00

Μαρίνα Τζακώστα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης.

«Η γλωσσική ποικιλότητα ως μέσο διευκόλυνσης της γλωσσικής ανάπτυξης και της γλωσσικής διδασκαλίας».

Σάββατο 7 Μαρτίου 2026, 20.00-22.00

Πηνελόπη Βουγιουκλή – Καμπάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, τ. Κοσμητόρισσα Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

«Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας μέσα από το τραγούδι και τα μαθηματικά»

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, 20.00-22.00

Ζωή Παυλοπούλου, Διδάκτωρ Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Διδακτικές προσεγγίσεις της ποίησης του Ελύτη σε προσχολικά και πρώιμα σχολικά περιβάλλοντα».

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, 20.00-22.00

Θεμιστοκλής Γκόγκας, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

«Η προφορική έκφραση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, 20.00-22.00

Φίλιππος Τεντολούρης, Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Εξερευνώντας (ψηφιακά) εθνογραφικά τη γλώσσα και τον πολιτισμό».

Σάββατο 4 Απριλίου 2026, 20.00-22.00

Δέσποινα Στεφάνου, Διδάκτωρ Επιστημών Γλώσσας Université de Montpellier Paul-Valéry, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Université de Montpellier Paul-Valéry, Διδάσκουσα ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού.

«Το παιδί της ομογένειας πρωταγωνιστής στην εκμάθηση των ελληνικών: Διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές».

Πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Diaspora Volunteers Training Program