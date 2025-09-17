Σχέδιο για κυρώσεις απέναντι σε κινεζικές εταιρείες οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία σχεδιάζει να προτείνει η ΕΕ, όπως αποκαλύπτει το Politico, σε μία προσπάθεια να πειστεί ο πρόεδρος Τραμπ να πιέσει τη Ρωσία για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συμπράξει με την ΕΕ στην επιβολή κυρώσεων κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά μόνο αν οι χώρες του ΝΑΤΟ διακόψουν όλες τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία και επιβάλουν δασμούς μεταξύ 50% και 100% στην Κίνα.

Σε απάντηση, η ΕΕ θέλει να δείξει τη βούλησή της τους τόσο όσον αφορά τον πλήρη τερματισμό των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου – οι οποίες έχουν ήδη μειωθεί δραματικά – όσο και σχετικά με την υποστήριξη των προσπαθειών του Τραμπ για άσκηση πίεσης προς την Κίνα.

Οι κινεζικές προσθήκες στο 19ο πακέτο κυρώσεων

Τρεις διπλωμάτες που μίλησαν στο Politico δήλωσαν ότι οι συζητήσεις για το 19ο πακέτο κυρώσεων της ΕΕ, που αναμένεται την Παρασκευή, περιλαμβάνουν την πιθανή προσθήκη κινεζικών εταιρειών στον κατάλογο στόχων. Ωστόσο, αυτό απέχει πολύ από το αίτημα του Τραμπ για δασμούς και ο αριθμός των κινεζικών εταιρειών που έχει προστεθεί στο παρελθόν δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ συζήτησε το νέο πακέτο κυρώσεων με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το βράδυ της Τρίτης. Σε ανάρτησή της στο διαδίκτυο σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία, η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε ότι τα νέα μέτρα κυρώσεων θα στοχεύουν «τα κρυπτονομίσματα, τις τράπεζες και την ενέργεια». Η ανάρτησή της δεν ανέφερε την Κίνα.

I had a good call with @POTUS on strengthening our joint efforts to increase economic pressure on Russia through additional measures. The Commission will soon present its 19th package of sanctions, targeting crypto, banks, and energy. Russia’s war economy, sustained by revenues… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 16, 2025

Ο φόβος των Ευρωπαίων για τη στάση του Τραμπ

Από την πλευρά τους, οι διπλωμάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να μην εντυπωσιαστεί από τις προσπάθειές τους, ενώ υπάρχει και το ενδεχόμενο να τις χρησιμοποιήσει στρατηγικά για δικό του όφελος. Οι απαιτήσεις του Τραμπ, ιδιαίτερα η απαίτηση για δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές από την Κίνα, θεωρούνται από την ΕΕ αδύνατες, και οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι πρόκειται απλά για τρόπο καθυστέρησης της επιβολής κυρώσεων κατά της Ρωσίας με παράλληλη μετακύλιση της ευθύνης στους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Μέρος του μηνύματος του Τραμπ είναι λογικό. Μέρος του είναι η επινόηση λόγων για να μην γίνει τίποτα», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ, ενώ άλλος τόνισε ότι οι όροι που θέτει ο Τραμπ είναι αδύνατοι ώστε αργότερα να δικαιολογήσει την απραξία του. Στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της G7, υπήρχε πλήρης συμφωνία για την ανάγκη πίεσης στη Ρωσία και στήριξης της Ουκρανίας, αλλά η ΕΕ αντιτάχθηκε στους δασμούς στην Κίνα, προτιμώντας στοχευμένες κυρώσεις κατά εταιρειών που συνδέονται με τον πόλεμο.

Πέρα από την πιθανή μετακύλιση ευθύνης, οι Ευρωπαίοι βλέπουν και οικονομική διάσταση στις απαιτήσεις του Τραμπ. Τελωνειακοί δασμοί έως και 100% στις εισαγωγές από την Κίνα θα ενίσχυαν τον πληθωρισμό και θα υπονόμευαν την οικονομία της ΕΕ, ενώ η πλήρης απαγόρευση της ρωσικής ενέργειας θα ευνοούσε τις ΗΠΑ, αυξάνοντας τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. Όπως σημείωσε ο Λιθουανός υπουργός Ενέργειας Žygimantas Vaičiūnas, «ο Πρόεδρος Τραμπ εκθέτει την προθυμία της Ουάσιγκτον να εκμεταλλευτεί τις ευπάθειες της Ευρώπης για δικό της γεωπολιτικό όφελος». Η Anne-Sophie Corbeau, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια, τόνισε ότι στόχος του Τραμπ είναι να πείσει την Ευρώπη να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθυμίζει ότι εδώ και χρόνια προσπαθεί να απαλλαγεί από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, με σταδιακή μείωση των εισαγωγών και επίτευξη καλών προοπτικών για τα δικά της σχέδια, δήλωσε η εκπρόσωπος Paula Pinho. Παρά ταύτα, οι Ευρωπαίοι παραμένουν σκεπτικοί για τις προθέσεις του Τραμπ, ακόμη και οι ίδιοι οι Ρεπουμπλικανοί. Ο Μουτζτάμπα Ραχμάν από το Eurasia Group επισημαίνει ότι το μεγάλο ερώτημα είναι αν οι κινήσεις του Τραμπ αποτελούν μέρος συνεκτικής στρατηγικής ή απλώς προσπάθεια να αποφύγει την ευθύνη για τη σύγκρουση.

Σε λεπτή ισορροπία η ΕΕ

Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε λεπτή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της συμμαχίας με την Ουάσινγκτον κατά του Πούτιν και της αποφυγής ρήξης με το Πεκίνο, από το οποίο εξαρτάται σημαντικά η ευρωπαϊκή οικονομία. «Δεν θέλουμε να εχθρευτούμε την Κίνα και την Ινδία, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το μέγιστο δυνατό για να αντιμετωπίσουμε την πίεση από τις ΗΠΑ», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Politico. Το Βερολίνο, που συνδέεται στενά με την κινεζική οικονομία, έχει καλέσει παραδοσιακά σε προσοχή, φοβούμενο ζημιές σε κρίσιμους τομείς όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.

Αρκετές χώρες της ΕΕ, όπως η Δανία και η Πολωνία, πιέζουν την εκτελεστική εξουσία της Ένωσης να εκμεταλλευτεί την πίεση του Τραμπ για να περιοριστεί η αγορά ρωσικού πετρελαίου από τη Σλοβακία και την Ουγγαρία. Όπως δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ, η ιδεολογική εγγύτητα της Ουγγαρίας στο MAGA μπορεί να επηρεάσει τη στάση της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την G7 και τις ΗΠΑ, επισημαίνει ότι συντονίζεται στενά για την εφαρμογή κυρώσεων, αλλά επιμένει ότι οι δασμοί στην Κίνα και την Ινδία είναι πολιτικά και οικονομικά αδύνατοι. «Χωρίς εμπόριο με την Κίνα και την Ινδία; Θα πνιγούμε», τόνισε Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική μέχρι σήμερα

Ιστορικά, οι Βρυξέλλες διαχωρίζουν τους δασμούς, που θεωρούνται εμπορικό εργαλείο, από τις κυρώσεις, που θεωρούνται μέτρο εξωτερικής πολιτικής. Αν και η προσέγγιση έχει προσαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, η συμβατότητα των δασμών ως εξωτερικής πολιτικής παραμένει αμφιλεγόμενη. Επιπλέον, τα κράτη-μέλη διαφέρουν σημαντικά ως προς το πόσο σκληρά πρέπει να αντιμετωπιστεί η Κίνα, δεδομένης της οικονομικής εξάρτησής τους: παρά τις δεσμεύσεις για διαφοροποίηση, η Κίνα αντιπροσωπεύει περίπου το 21% των εισαγωγών της ΕΕ.

Για αυτόν τον λόγο, οι Βρυξέλλες προτιμούν στοχευμένους ελέγχους στις εξαγωγές κινεζικών εταιρειών, κυρίως εκείνων που πωλούν στρατιωτική τεχνολογία στη Ρωσία. Σύμφωνα με την Agathe Demarais από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, «μόλις επιβληθούν κυρώσεις σε αυτές τις εταιρείες, θα ξανανοίξουν με άλλο όνομα». Το ζήτημα παραμένει εξαιρετικά ευαίσθητο, καθώς η ΕΕ προσπαθεί να διατηρήσει τη στρατηγική της αυτονομία, χωρίς να διακινδυνεύσει την οικονομική σταθερότητα ή τις διπλωματικές σχέσεις με ΗΠΑ και Κίνα.