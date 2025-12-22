Νεκρός ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του τρένου, το βράδυ της Δευτέρας (22/12).

Λόγω του περιστατικού υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας συρμών.

Η κυκλοφορία των συρμών γίνεται από Πειραιά μέχρι Αττική και από Κηφισιά μέχρι Άγιο Ελευθέριο.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Κηφισιά- Άνω Πατήσια και Πειραιάς – Αττική, λόγω απόπειρας αυτοκτονίας ατόμου στον σταθμό Κάτω Πατήσια. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Κάτω Πατήσια, Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ελευθέριος».