Κηφισιά σε… αποστολή χάλασε τα Χριστούγεννα του Ολυμπιακού μέσα στο Φάληρο! Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δεν άφησε τους Πειραιώτες να χαρούν το προβάδισμα που πήραν με πέναλτι του Ταρέμι, καθώς ισοφάρισε άμεσα με τον Παντελίδη και πήρε το 1-1!

Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετώπισαν μια ομάδα που δεν ήθελε να παιχτεί «κανονικό» ποδόσφαιρο. Δεν ήταν μόνο η αμυντική προσέγγιση, αλλά και οι πραγματικά… αστειές καθυστερήσεις σε κάθε μα κάθε φάση.

Ενδεικτικά, ο τέταρτος έδωσε 11 λεπτά καθυστερήσεις και στην πραγματικότητα… ήταν λίγα. Από τα εντυπωσιακά είναι το ότι ο Ραμίρεζ ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς κάρτα, παρότι πέρασε… περισσότερο χρόνο πεσμένος στο χορτάρι από ότι όρθιος.

Οι Πειραιώτες έχασαν τους δύο βαθμούς και έδωσαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει την πρωτιά με νίκη επί του ΟΦΗ.

Το παιχνίδι ξεκίνησε… υποτονικά. Ουσιαστικά δεν υπήρχαν μεγάλες στιγμές και ο ρυθμός ήταν χαμηλός.

Μέχρι το 17′! Ο Ταρέμι πάτησε περιοχή και κέρδισε πέναλτι από τον Πέτκοφ, που έκανε απρόσεκτο μαρκάρισμα και έστειλε τους γηπεδούχους στην άσπρη βούλα. Δύο λεπτά αργότερα , ο Ιρανός ανέλαβε την εκτέλεση και σκόραρε με φοβερή δύναμη στην κάτω αριστερή γωνία του Ραμίρες, που έπεσε σωστά αλλά… δεν πρόλαβε.

Η απάντηση ήταν άμεση! Στο 23′, ο Παντελίδης υποδέχθηκε την κάθετη πάσα του Πόμπο, βγήκε στην πλάτη του Ορτέγκα και σούταρε στην κλειστή γωνία του Τζολάκη για το 1-1.

Η επόμενη ευκαιρία ήρθε στο 36′ και ήταν πολύ μεγάλη. Ο Στρεφέτσα βγήκε σε μια ξαφνική αντεπίθεση… μισού γηπέδου, αλλά δεν κατάφερε να θέσει τον εαυτό του σε ιδανικό σημείο για γκολ. Ετσι, σούταρε από κάπως πλάγια θέση και αστόχησε.

Λίγο αργότερα, ο Μουζακίτης έκανε μια φανταστική πάσα – λόμπα στον Ορτέγκα, εκείνος σέντραρε για τον Τσικίνιο, που έκανε το πίβοτ και σούταρε, με τη μπάλα να κοντράρει στον πρώτο αμυντικό.

Στο 44′ , ο Στρεφέτσα δόμησε ωραία την επίθεση, όμως ήταν ξανά πολύ άστοχος όταν σούταρε μετά το στρώσιμο του Γιάρεμτσουκ.

Οι δύο ομάδες δεν προχώρησαν σε αλλαγές στην ανάπαυλα. Η πρώτη φάση του β’ ημιχρόνου ήρθε στο 55′, με τον Ροντινέι να σουτάρει έξω από την περιοχή δυνατά, λίγο άστοχα.

Ο Ολυμπιακός έπαιζε ψηλά και στο 66′ ο Τσικίνιο έχασε πολύ καλή ευκαιρία, καθώς σούταρε έξω από την περιοχή με καλές προϋποθέσεις, αλλά αστόχησε. Λίγο νωρίτερα, ο Πιρόλα είχε αποχωρήσει με πρόβλημα.

Στο 78′, ο Τσικίνιο κράτησε με δυσκολία τη μπάλα ζωντανή μέσα στην περιοχή και πάσαρε με τον Γιάρεμτσουκ, που πρόλαβε να σουτάρει, όμως πάνω στον Ραμίρεζ. Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έπεσε στο χορτάρι για αρκετή ώρα, όπως και επτά λεπτά αργότερα.

Η Κηφισιά έκανε αδιανόητες καθυστερήσεις σε κάθε φάση, οι οποίες εξόργισαν και τον συνήθως ήρεμο πάγκο του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα να αποβληθεί ο γυμναστής, Χρήστος Μουρίκης.

Στο πρώτο από τα έντεκα λεπτά των καθυστερήσεων, ο Παύλος Παντελίδης χτύπησε στο πρόσωπο τον Μπιανκόν και βγήκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Ως το τέλος, ο Ολυμπιακός ήταν ψηλά, επιχειρούσε μακρινά σουτ, αλλά… δεν.