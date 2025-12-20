Με τον Παναθηναϊκό να κατεβαίνει χωρίς τους Ναν, Σλούκα και Γιούρτσεβεν στη 12άδα, αλλά μέσα σε αυτή, όπως αναμενόταν, τον Χολμς, ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά από καιρό, το ματς είχε εξ αρχής χαρακτήρα ντέρμπι κυρίως λόγω Ηρακλή.

Φουριόζος ο «Γηραιός», ο οποίος είχε φιλάθλους στο πλευρό του στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με έναν πρώην «πράσινο», τον Μωραϊτη, να κάνει τη ζημιά στους γηπεδούχους στο δημιουργικό κομμάτι.

Ο Παναθηναϊκός έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο με ισχνό προβάδισμα ενός πόντου (27-26), με πρωταγωνιστές τους Ρογκαβόπουλο και Χολμς, αλλά ο Ηρακλής ήταν σκληρό καρύδι και έδειξε ότι θα το πάει… όσο πάει.

Στη δεύτερη περίοδο είχαμε ρεσιτάλ σκοραρίσματος από τις δύο ομάδες, με τον Φόστερ και τον Ράιτ-Φόρμαν να κρατάνε τον Ηρακλή στο σκοράρισμα, αλλά και το εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα (10/17 στο πρώτο μέρος), την ώρα που ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να σταματήσει τους φιλοξενούμενους (51-52 στην ανάπαυλα), αν και δεν είχε καταγραφεί ούτε ένα λάθος!

Στην τρίτη περίοδο οι Σορτς, Χουάντσο και Χολμς πήραν από το χέρι τον Παναθηναϊκό και «απάντησαν» στους τρομερούς Φόστερ και Ράιτ-Φόρμαν, αλλάζοντας την εικόνα της αναμέτρησης. Οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα (έκλεισαν στο +8 το δεκάλεπτο) και σιγά-σιγά έβαζαν δύσκολα στον αξιόμαχο Ηρακλή.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο εξαιρετικός και μαχητικός Ηρακλής είδε τους «πράσινους» να ξεφεύγουν στο σκορ και δεν είχε άλλες δυνάμεις για να είναι το ίδιο ανταγωνιστικός. Ο Παναθηναϊκός «κλείδωσε» τη νίκη με ιδρώτα και προσπάθεια και έφτασε στο τελικό 97-82.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 51-52, 75-67, 97-82