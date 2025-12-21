Έως και 70 χρόνια ζωής μετρούν πολλά σχολικά κτήρια της Αθήνας. Τα περισσότερα διαθέτουν ακατάλληλες αίθουσες, μικρά προαύλια, δεν έχουν τις απαραίτητες βοηθητικές υποδομές και δεν συντηρούνται τακτικά, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν πολλά προβλήματα θέτοντας, κάποιες φορές, σε κίνδυνο ακόμη και την ασφάλεια των μαθητών.

Τα παραπάνω καταγγέλλουν οι γονείς των παιδιών που φοιτούν στα σχολεία της Αθήνας, σημειώνοντας επίσης ότι μόνο 13 σχολεία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αναβάθμισης των σχολικών κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου». Αντιπροσωπεία τους αναμένεται να θίξει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας που συνεδριάζει τη Δευτέρα.

Επεσε φωτιστικό

«Στην πλειοψηφία των σχολικών κτηρίων τα προβλήματα οξύνονται, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που η κατάσταση γίνεται επικίνδυνη, όπως συνέβη πρόσφατα στο 10ο Ειδικό Δημοτικό στην 1η Κοινότητα, με την πτώση φωτιστικού σε αίθουσα διδασκαλίας. Ευτυχώς – για δεύτερη φορά στο συγκεκριμένο σχολείο – το περιστατικό έγινε νύχτα και όχι σε ώρα λειτουργίας. Ταυτόχρονα, είναι εξοργιστικό το γεγονός πως ο Δήμος διόρθωσε μόνο το συγκεκριμένο φωτιστικό χωρίς να ελέγξει τα υπόλοιπα», τονίζουν οι γονείς.

Επικίνδυνα κτηριακά προβλήματα

Οι γονείς φέρνουν ενδεικτικά ορισμένα παραδείγματα, τα οποία – όπως λένε – «γκρεμίζουν την προσπάθεια ωραιοποίησης της κατάστασης».

Ειδικότερα:

Το 7ο Νηπιαγωγείο στην πλατεία Βαρνάβα. Συστεγάζεται με το 3ο Δημοτικό. Αποτελείται από δύο πολύ μικρές αίθουσες σε ισόγειο που δεν το βλέπει ο ήλιος, μεσοτοιχία με τις τουαλέτες οι οποίες ανακαινίστηκαν με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και λίγο μετά την ανακαίνιση, έσπασε σωλήνας και πλημμύρισε η αίθουσα του νηπιαγωγείου. Τα νήπια προαυλίζονται σε ένα στενό διάδρομο, έξω από τις τουαλέτες.

Το 103ο Νηπιαγωγείο στην οδό Σπύρου Μερκούρη. Συστεγάζεται με το 1ο Δημοτικό. Εκεί φοιτούν περίπου 70 νήπια τα οποία «στοιβάζονται» σε πολύ μικρές αίθουσες ενός πολύ παλαιού σχολείου. Το προαύλιο διαχωρίζεται από το 7ο Γυμνάσιο – Λύκειο με ένα παλιό σιδερένιο διαχωριστικό, στο οποίο υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Στο 93ο Δημοτικό «Γρηγόρης Λαμπράκης», στον Νέο Κόσμο, υπήρξε εισροή υδάτων σε οροφή τάξης «… με κίνδυνο μελλοντικά να φύγει κομμάτι από το ταβάνι και να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός και ίσως και κάτι χειρότερο». Επίσης, οι ηλεκτρολογικοί πίνακες είναι κατεστραμμένοι και εκτεθειμένοι, με υπαρκτό τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. «Τα ρελέ πέφτουν συνεχώς, ενδεικτικό ηλεκτρολογικού προβλήματος (πχ διαρροή). Κι όμως έχει εκδοθεί ΥΔΕ (σ.σ. Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη)…», καταγγέλλουν.

Το 24ο Λύκειο, στο Πολύγωνο, συστεγάζεται «προσωρινά», επί… 30 χρόνια, με το 24ο Γυμνάσιο σε κτήριο που μέχρι και οι διάδρομοι έχουν μετατραπεί σε αίθουσες. Ανάμεσά τους, βρίσκεται το ασανσέρ.

Στο 30ο και στο 27ο Δημοτικό, στην Κυψέλη, η αίθουσα εκδηλώσεων δεν χρησιμοποιείται εδώ και περίπου τρία χρόνια, από τις πλημμύρες έχει πιάσει μούχλα. Το δε προαύλιο είναι επικίνδυνο για τα παιδιά, καθώς το δάπεδο – ακόμη και στο γήπεδο του μπάσκετ – έχει τρυπήσει σε αρκετά σημεία.

Το 139ο Δημοτικό στα Άνω Πατήσια στεγάζεται σε παλιό ενοικιαζόμενο κτήριο με προαύλιο τον ακάλυπτο χώρο που υπάρχει ανάμεσα στις παρακείμενες πολυκατοικίες.

Το κτήριο «σουρωτήρι»

Οι γονείς καταγγέλλουν επίσης ότι στο 62ο Δημοτικό στα Σεπόλια, οι τουαλέτες που βρίσκονται στο ισόγειο, είναι ακατάλληλες και παλιές, ενώ οι βρύσες σπασμένες. Το προαύλιο είναι επικίνδυνο, λόγω ολισθηρότητας, και έχει δεκάδες σημεία με σκουριασμένα και κοφτερά σίδερα. Στην πρόσφατη νεροποντή έσταζαν νερά από την ταράτσα σε αίθουσα του πρώτου ορόφου και από αυτήν στην αμέσως από κάτω αίθουσα εκδηλώσεων. «Το κτήριο λες και είναι “σουρωτήρι”», λένε οι γονείς.

«Ατελείωτος ο κατάλογος»

Σύμφωνα με τους γονείς, ο κατάλογος με τα σχολικά κτήρια που παρουσιάζουν προβλήματα είναι ατελείωτος.

Την ίδια στιγμή, εκφράζουν την ανησυχία τους για την καταλληλότητα κτηρίων που έχουν περάσει από προσεισμικούς ελέγχους. «Στον Δήμο Αθηναίων, όπου δυο σχολεία έκλεισαν εντελώς λόγω αυτών των ελέγχων, η ανησυχία των γονέων είναι μεγάλη. Αυτή η ανησυχία μεγαλώνει από τα στοιχεία που έχουν οι Ενώσεις στην διάθεσή τους, σύμφωνα με τα οποία – πριν ένα χρόνο περίπου – από τα 59 κτήρια που είχαν έως τότε ελεγχθεί, τα 54 βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν ποσοστό τρωτότητας από 25% έως 100%».

Οι γονείς ζητούν την άμεση επίλυση κτηριακών προβλημάτων των σχολείων, καθώς και απαντήσεις σε σχέση με την ανέγερση του ΕΕΕΕΚ (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Αθήνας σε οικόπεδο επί της οδού Λάμψα.