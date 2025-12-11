Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως η έντονη βροχόπτωση της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου, φέρνουν στην επιφάνεια σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της κακής κτηριακής κατάστασης στην οποία βρίσκονται πολλά σχολεία στην Ελλάδα. Σε κάποια δεν γίνεται σωστή και συχνή συντήρηση, ελλείψει επαρκών κονδυλίων, και σε άλλα υπάρχουν κακοτεχνίες εν τη γενέσει τους. Τα προβλήματα είναι άλλα μικρότερα, άλλα σοβαρότερα, όλα όμως μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό ατύχημα.

Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε παιδί κατά την πτώση γυψοσανίδας από την οροφή κοινόχρηστου χώρου, την περασμένη Πέμπτη, στο 11ο νηπιαγωγείο Περιστερίου. Η γυψοσανίδα έπεσε σε χώρο που προαυλίζονται οι μικροί μαθητές όταν βρέχει.

Διαρροή από την οροφή

«Ευτυχώς τη στιγμή που έπεσε η γυψοσανίδα τα παιδιά έτρωγαν σε διπλανό χώρο και επρόκειτο να πάνε σε εκείνο το σημείο αμέσως μόλις θα τελείωναν το φαγητό τους. Για λίγα λεπτά δεν χτύπησαν», λέει στο ΒΗΜΑ μητέρα μαθήτριας που φοιτά στο νηπιαγωγείο. Όπως αναφέρει, το σχολικό κτήριο έχει γενικότερα προβλήματα. «Εδώ και περίπου δύο χρόνια υπάρχει διαρροή από την οροφή. Όταν βρέχει, οι δάσκαλοι τοποθετούν κουβάδες μέσα στις αίθουσες».

Το συγκεκριμένο σημείο, απ’ όπου έπεσε η γυψοσανίδα, επιδιορθώθηκε την Δευτέρα (8/12). Οι καθηγητές και οι γονείς απέσπασαν από τον Δήμο Περιστερίου τη δέσμευση ότι σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στις γιορτές, θα γίνει στην ταράτσα η απαιτούμενη μόνωση ώστε να μην υπάρξουν ανάλογα προβλήματα στο μέλλον.

Για κατασκευαστικό πρόβλημα μιλά η αντιδήμαρχος

Όπως ανέφερε στο ΒΗΜΑ, η αντιδήμαρχος Παιδείας Περιστερίου, Μαίρη Τσιώτα, το πρόβλημα στο συγκεκριμένο σχολείο είναι γνωστό και υπάρχει από την κατασκευή του κτηρίου. «Το σχολείο εγκαινιάστηκε το 2007 – είναι από τα τελευταία νηπιαγωγεία που μάς παρέδωσε η ΚΤΥΠ (σ.σ. Κτιριακές Υποδομές). Ωστόσο, στην ταράτσα υπάρχουν μεγάλοι αεραγωγοί που επιτρέπουν στο νερό να εισχωρεί. Εμείς αυτό που είπαμε είναι ότι θα παρέμβουμε στο σημείο, αλλά χρειαζόμαστε στεγνό περιβάλλον. Ελπίζω να μας ευνοήσουν οι καιρικές συνθήκες ώστε να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες εργασίες». Σύμφωνα με την κυρία Τσιώτα, οι βροχές φέτος έφεραν πολλά προβλήματα στην επιφάνεια. «Έχουμε 150 σχολεία στον Δήμο Περιστερίου και αγώνας μας είναι συνεχής», δηλώνει.

Πλημμύρισε το προαύλιο

Ανάλογα προβλήματα από την κατασκευή του αντιμετωπίζει και το 26ο νηπιαγωγείο Περιστερίου, το προαύλιο του οποίου πλημμύρισε πριν από περίπου έναν μήνα. «Κι εκεί το πρόβλημα είναι κατασκευαστικό. Υπάρχουν υδρορροές που ρίχνουν το νερό στην αυλή. Παράλληλα, είχε βουλώσει η αποχέτευση και δεν γινόταν σωστή απορροή των ομβρίων, αλλά ο Δήμος δεν είχε κάποια σχετική ενημέρωση. Έχουμε συνεννοηθεί με τους δασκάλους και τους γονείς να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις όταν κλείσουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα», προσθέτει η αντιδήμαρχος Παιδείας Περιστερίου.

«Κάθε φορά που βρέχει, πλημμυρίζει»

Αναφερόμενος ειδικά στο 26ο νηπιαγωγείο Περιστερίου, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής, Φίλιππος Φλουσκούνης, σημειώνει ότι «κάθε φορά που βρέχει, πλημμυρίζει».

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην απόφαση της Περιφέρειας Αττικής να κλείσει τα σχολεία την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου λόγω των καιρικών συνθηκών.

«Θα έπρεπε το 2025 να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές για την ασφάλεια των μαθητών ώστε τα σχολεία να μην κλείνουν με την πρώτη βροχή. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όταν έχει καύσωνα τα σχολεία κλείνουν γιατί δεν υπάρχει κλιματισμός. Όταν γίνεται σεισμός τα σχολεία για χρόνια παραμένουν “σεισμόπληκτα” π.χ. στο Αιγάλεω. Όταν βρέχει τα σχολεία κλείνουν γιατί κτήρια και δρόμοι πλημμυρίζουν και οι μαθητές φτιάχνουν γέφυρες με τα θρανία τους για να βγουν από τα πλημμυρισμένα προαύλια. Απαιτούμε εδώ και τώρα σύγχρονα και ασφαλή σχολικά κτίρια ώστε να μπορούν τα παιδιά μας να μεταφερθούν με ασφάλεια από και προς τα σχολεία τους. Απαιτούμε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα ώστε τα παιδιά μας να μπορούν, χωρίς το εμπόδιο των φυσικών φαινομένων, να βρίσκονται με ασφάλεια στο φυσικό τους χώρο που είναι το σχολείο», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων.

Ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο

Την περασμένη Πέμπτη, ημέρα της έντονης κακοκαιρίας, μαθητής του γυμνασίου Θρακομακεδόνων υπέστη ηλεκτροπληξία από γυμνό καλώδιο που κρεμόταν στο υπόστεγο στο οποίο πήγε για να προφυλαχθεί από τη βροχή. Ο μαθητής αρχικά δεν αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για καλώδιο. Το άγγιξε και ένιωσε το ρεύμα να τον διαπερνά. Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους και οι συμμαθητές του προχώρησαν τη Δευτέρα (8/12) σε κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για τις επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες φοιτούν.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Αχαρνών εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία καταγγέλλουν ότι τα σχολεία της περιοχής βρίσκονται σε οριακή κατάσταση ασφαλείας. «Η ανησυχία μας πλέον αφορά όλα τα σχολεία της περιοχής, καθώς τα προβλήματα υποδομών δεν περιορίζονται σε μεμονωμένα περιστατικά», σημειώνουν.

Το σχολείο «μούλιασε»

Παράλληλα, αναφέρουν την περίπτωση του 21ου δημοτικού Αχαρνών, το οποίο αν και στεγάζεται σε νεόδμητο κτήριο, παρουσιάζει ήδη σοβαρά προβλήματα.

Όπως σημειώνουν, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου – ημέρα κατά την οποία τα σχολεία της Αττικής έμειναν κλειστά μετά από απόφαση της Περιφέρειας – το σχολείο παρουσίασε μαζικές εισροές υδάτων, καταστρέφοντας διαδρόμους, αίθουσες, ταβάνια, θρανία και υπολογιστές, μετά από μία συνηθισμένη νεροποντή. «Πόσο ασφαλές είναι ένα σχολείο που μπάζει νερά; Πρέπει να συμβεί κάποιο ατύχημα για να αναλάβει κάποιος την ευθύνη;», διερωτώνται.

Επίσης, σημειώνουν ότι δύο δημοτικά της περιοχής, το 6ο και το 12ο, παραμένουν κλειστά εδώ και έναν χρόνο λόγω ακαταλληλότητας. «Οι εργασίες αποκατάστασης δεν έχουν ξεκινήσει. Η διαχρονική αυτή καθυστέρηση αποτελεί καθαρό δείγμα αδιαφορίας», τονίζουν.

Σφραγίστηκαν αίθουσες

Άλλο ένα σχολείο της Αττικής και συγκεκριμένα το 1ο δημοτικό Χολαργού, «πνίγηκε» κατά την προηγούμενη έντονη βροχόπτωση. Σύμφωνα με την Ένωση Γονέων Παπάγου Χολαργού, με την πρώτη κακοκαιρία και πιο δυνατή βροχή έγινε εισροή νερού μέσα σε αίθουσες που γίνεται μάθημα, με αποτέλεσμα αυτές να σφραγιστούν μέχρι να πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι είναι ασφαλείς. «Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη συσσώρευση νερού σε λούκι που βρίσκεται στο σημείο ένωσης δύο κεραμοσκεπών, το οποίο είναι απαραίτητο για την ομαλή απορροή των όμβριων υδάτων, και αν και αποτελεί ευθύνη του Δήμου ο τακτικός καθαρισμός και συντήρησή του, δεν είχε καθαριστεί, παρά τις επισημάνσεις του σχολείου και του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων», επισημαίνουν.

Επίσης, καταγγέλλουν ότι στο κτίριο των συστεγαζόμενων δημοτικών Παπάγου (2ο και 3ο), και του παρακείμενου 2ου νηπιαγωγείου, «… δεν έχει τοποθετηθεί αλεξικέραυνο που να λειτουργεί, παρά τα αιτήματα της σχολικής κοινότητας, αφήνοντας έκθετους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και το βοηθητικό προσωπικό στους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν σε μία αντίστοιχη ή και μεγαλύτερης ή μικρότερης έντασης κακοκαιρία».

Δεν έχουν ξεχαστεί, επίσης – συνεχίζουν – οι εικόνες στο προαύλιο των συστεγαζόμενων 6ου δημοτικού και 3ου νηπιαγωγείου Χολαργού, όπου ουκ ολίγες φορές έχει μετατραπεί σε λίμνη.